Suicide présumé: le corps de Serigne Issa Touré aurait été découvert dans la zone de Bambilor

Le dossier judiciaire autour de Serigne Issa Touré, marabout accusé de détournement de mineurs et d’actes contre-nature, pourrait ne jamais aboutir. Disparu depuis plus d’un mois, l’homme religieux a été retrouvé mort ce mercredi 23 juillet, dans un puits situé à Bambilor, rapporte L'Observateur dans son édition de ce jeudi.



Tout commence dans la nuit du jeudi 3 juin. Ce jour-là, Serigne Issa Touré se rend dans ses champs à Noflaye, accompagné de plusieurs disciples. Après avoir partagé un moment avec eux jusqu’à environ 3h du matin, il part seul dans les champs... sans jamais revenir.



Au petit matin, ses disciples lancent des recherches. Près d’un puits, ils découvrent une paire de chaussures et un mot écrit en wolof : « Tagou naalène, mangui dem kaw assamane » — comprenez : « Je vous dis adieu, je m’en vais au ciel ». Dès lors, les spéculations vont bon train : suicide ? Fuite ? D’autant que le marabout faisait l’objet de graves accusations, émanant d’un collectif d’anciens disciples, qui l’accusent de pratiques sexuelles illégales. Une plainte formelle avait été déposée, et la justice avait entamé des investigations.



Malgré un avis de recherche lancé, aucune trace de Serigne Issa Touré n’avait été retrouvée jusqu’à ce 23 juillet, plus d’un mois après sa disparition, où un corps en état avancé de décomposition est découvert dans un puits à Bambilor, soit à 11 km du lieu de sa disparition.



Une inhumation discrète empêchée par les autorités



Selon nos sources, ce sont des disciples du marabout, toujours mobilisés à sa recherche, qui auraient découvert la dépouille. Souhaitant procéder rapidement à une inhumation discrète, ils sollicitent un imam local. Ce dernier refuse, alerté sans doute par les circonstances troubles entourant la mort du marabout.



L’affaire parvient alors aux autorités. La gendarmerie de Bambilor est saisie, et le corps est acheminé vers un établissement hospitalier pour une éventuelle autopsie. Toutefois, l’état de putréfaction pourrait compromettre les examens médico-légaux. L’hypothèse du suicide est évoquée, mais de nombreuses zones d’ombre persistent : comment un homme porté disparu à Noflaye a-t-il pu être retrouvé si loin, à Bambilor ? A-t-il été déplacé ? Était-il réellement seul cette nuit-là ?



Des partisans dénoncent un complot



Quelques heures avant la découverte du corps, les partisans de Serigne Issa Touré tenaient une conférence de presse à la mosquée de l’Unité 13 des Parcelles Assainies. Réunis autour de la fédération Sope Nabi, qui regroupe plus de 400 daaras, ils ont vigoureusement dénoncé ce qu’ils considèrent comme un complot visant à salir l’image d’un homme "entièrement dévoué à Dieu, à l’enseignement religieux et à la jeunesse".



Alioune Badara Thiombane, porte-parole du Dahira de Keur Mbaye Fall, a réclamé, au nom du collectif, une enquête "indépendante et impartiale" afin de rétablir, selon ses mots, l’honneur de leur guide spirituel.



Avec la mort probable de Serigne Issa Touré, l’affaire pourrait ne jamais connaître son dénouement judiciaire. Un scénario douloureux autant pour les membres du collectif des présumées victimes, qui espéraient réparation, que pour les fidèles du marabout, convaincus de son innocence.



La justice devra désormais décider de la suite à donner à ce dossier complexe, mêlant accusations graves, disparition énigmatique, et décès aux circonstances troubles.