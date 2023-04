Suivez en DIRECT la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko

Les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko font face la presse après l'appel interjeté par le procureur de la République, Abdou Karim Diop soutenu par la partie civile, Mame Mbaye Niang, dans le procès en diffamation pour lequel le leader de Pastef a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts. Me Clédor Ciré Ly et Cie parlent ! Regardez !

Baboye DIA

