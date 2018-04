Suivez en DIRECT le 12e jour du procès Imam Ndao et Cie C'est le 12e jour du procès de l'imam Alioune Ndao et ses co-accusés. On se dirige tout doucement vers la comparution des deux personnages clés de cette affaire liée au terrorisme à savoir Makhtar Diokhané et l'imam Alioune Badara Ndao...

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

11h 25 : Suite de l’interrogatoire avec le juge :

Le juge : Comment Aboubacar Gueye avait quitté

L'accusé : Aboubacar Gueye n’avait pas l’autorisation de sortir. Et le chef était fâché contre lui. Quand nous avons voulu partir nous avons contacté Makhtar Diokhané. On lui a demandé de venir parler avec le chef du fief de Boko-Haram pour qu’ils viennent nous rejoindre.

Le juge : Pour quitter Sambissa pourquoi vous avez contacté Matar Diokhané, pourquoi pas Malan Omar ?

L'accusé : Seul Matar Diokhané peut parler avec Sheikau pour qu’il entende raison. Et Makhtar nous a dit que tous les sortants devaient laisser leurs pièces d’identité là-bas.

Le juge : Quand Makhtar partait pour aller voir Sheikau il était seul ?

L'accusé : Oui

Le juge : Vous avez pu à rencontrer Sheikau.

L'accusé : Non, Mais, il y a d’autres Sénégalais qui ont rencontré Sheikau.

Le juge : Il avait accepté que vous partiez mais il y avait une condition ?

L'accusé : Non. La seule condition était les pièces d’identité.

Quand Matar est revenu vers vous, il vous a dit que Sheikau vous avez remis quelque chose ?

Le juge : « Aux enquêteurs vous avez dit que Malan Omar vous a présenté à Sheikau. Après accords de ce dernier, Sheikau nous a rencontrés. Il nous a conduits sous un arbre. Il nous a laissé une copie de ses prêches. Une semaine après Makhtar Diokhané est venu nous voir avec un Nigérian Aboubacar Maynok. Par la suite Matar Diokhané est venu voir pour nous demander de préparer nos bagages car nous allons repartir au Sénégal ».

Vous avez formé combien de groupe. Pour ne pas être repéré, Makhtar vous aviez demandé de former des groupes de 4 et de 3 pour aller au Niger ?

L'accusé : Oui, je le confirme.

Le juge : Qui et qui étaient dans votre groupe ?

L'accusé : Nous étions dans le groupe avec Ibrahima Mballo, Moussa Aw, Omar Yaffa et Moi-même.

Le juge : Pendant tout votre séjour vous avez participé à aucun combat ?

L'accusé : Oui. Je le confirme. Ils nous ont amené dans une cellule pendant 3 jours, ils nous ont demandé si j’avais le numéro de Matar Diokhané.

Le juge : Entre votre arrestation et l’arrivée de Makhtar c’était combien de jour ?

L'accusé : Je ne m’en rappelle plus.

Le juge : Lors de votre arrestation, Matar Diokhané est venu vous voir ?

L'accusé : Oui. Il est venu nous voir après nous a dit qu’il va parler avec les policiers pour que nous soyons laissés. Et le premier jour il n’était venu pour simple visite. Il est repartie après nous sommes resté là-bas pendant 40 jours à la prison de Diander. Par la suite on nous a transférés à la prison de Niamey. Après nous sommes resté 9 mois à la prison de Niger.

10h 50 : L’accusé Cheikh Ibrahima Ba alias "Abu khaled" à la barre

Cheikh Ibrahima Ba alias Abu khaled’’, né le 02 mai 1994 à Diaobé, de Mohamed et de Aicha Ba, célibataire sans enfant domicilié au lieu de naissance, mon père et ma mère sont en Guinée, Domicilié dans un Daara à Diamalaye (Moussa Mbaye).

Le juge : Vous êtes poursuivi pour acte de terrorisme par menace de complot, acte de terrorisme par association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, financement de terrorisme, blanchiment de capitaux, apologie du terrorisme. Est-ce que vous reconnaissez les faits ?

L'accusé : Je ne reconnais pas les faits.

Le juge : Racontez-nous les circonstances de votre arrestation ?

L'accusé : Je venais du Nigéria, c’est à la frontière du Niger et du Nigéria qu’on nous a alpagués.

Le juge : Revenez sur votre voyage pour éclaircir le Tribunal ?

L'accusé : C’est après une discussion en 2014 avec Moussa Mbaye, qui m’a parlé du Nigéria, dans une partie de ce pays, je pourrais approfondir mon enseignement coranique, je lui ai demandé du temps pour réfléchir, à la suite de cela, il a organisé le voyage. Il m’a dit de me rendre à la gare de Pikine, pour Kaolack. J’y ai retrouvé Ibrahima Ba qui m’a remis 150 000 mille me disant que c’est Moussa Mbaye qui nous a mis en rapport, j’ai retrouvé également sur place Abdou Aziz Dia, on a voyagé ensemble jusqu’à Kaolack. Une fois à Kaolack, on a retrouvé à la gare de Sonef, Ibrahima Mballo et Ibrahima Diallo.

Ibrahima Mballo m’a montré le chemin pour aller jusqu’à Diffa et il m’a donné le numéro de Moussa Mbaye. Une fois à Diffa deux motos sont venues nous chercher pour aller à Abadan.

Le juge : Qui vous a acceuilli à Abadan ?

L'accusé : Ibrahima Diallo et Mohamed Mballo. Ils nous sont emmenés dans une maison où j’ai trouvé Moussa Mbaye et Abu Zaid et d’autres Sénégalais, Omar Yaffa, Ibrahima Mballo.

Le juge : Quand vous avez vu Moussa Mbaye qu’est-ce qu’il vous a dit ?

L'accusé : Il m’a dit que c’est de là qu’il me parlait et que je pourrais très bien apprendre là-bas. Après nous avons quitté là-bas pour aller à Fathou Moubine.

Le juge : Rappelez-nous en quelle date vous avez quitté Fathou Moubine

L'accusé : En 2015

Le juge : Qui a pris les charges du voyage ?

L'accusé : Abu Amir. Et dans sa maison, il y avait beaucoup de Sénégalais dans la maison.

Le juge : Vous étiez à bord de quel genre de voiture ?

L'accusé : 4X4 pick-up. Une fois à Fathou-Moubine, j’ai continué à apprendre l’arabe et ma religion.

Le juge : Est-ce que vous avez subi des formations militaires et maniement des armes ?

L'accusé : Non.

Le juge : Que faisaient les autres Sénégalais qui sont là-bas.

L'accusé : Nous étions dans la même maison pour apprendre.

Le juge : Pourquoi vous étiez obligé de quitter les lieux pour des questions de sécurité ?

L'accusé : Mon Oustaz m’a juste dit qu’il faut quitter

Le juge : Est-ce que vous aviez l’habitude d’entendre des bombardements ?

L'accusé : Oui. Mais on nous avait interdit de sortir. Après nous avons quitté Fathou Moubine pour aller à Sambissa. Le jour où nous sortions j’ai entendu des bombardements. On nous a demandé d’évacuer.

Le juge : Comment vous avez quitté Fathou-Moubine pour aller Sambissa et avec qui ?

L'accusé : Nous sommes arrivés là-bas à Sambissa avec Moussa Mbaye, Ibrahima Mballo, Omar Yaffa Abu Omar Abu Za et Abu Salma.



09h 50 : Le procureur interroge l'accusé

Le procureur. Quels sont les raisons qui vous sont poussé à aller en Mauritanie ?

L’accusé : La première c’est d’approfondir mes connaissances en arabe et travailler. J’avais fait des prescriptions pour faire des études en anglais. On m’a coupé le fil, parce qu’il me restait 2 ans.

Le procureur : Lors de l’enquête vous avez dit que vous n’étiez membre d’aucune association mais quand j’étais en Mauritanie je faisais partie de l’association appelé Janatou Senegalia Ila Mauritania.

L’accusé : C’était une association des étudiants sénégalais en Mauritanie

Le procureur : Et parmi vos co-accusés est ce que certains faisait partie de l’association ?

L’accusé : Non.

Le procureur : Votre conception du Djihad?

L’accusé : En journalisme, les journalistes disent que les commentaires sont libres, en l'Islam tel n'est pas le cas. Je laisse le commentaire aux Oulémas.



09h 40 : L'accusé Alpha Diallo est appelé à la barre

Alpha Diallo , né le 03 septembre 1987 à Dakar de Mame Yacine Fall célibataire sans enfant, se disant Etudiant en arabe, domicilié aux HLM Maristes, villa numéro 20 chez sa mère

Le juge : Vous êtes poursuivi pour blanchiment de capitaux dans le cadre d’acte de terroriste, apologie du terrorisme.

L’accusé : Je ne reconnais pas les faits.

Le juge : Racontez-nous les circonstances de votre arrestation ?

L’accusé : J’ai été arrêté un vendredi le 6 février 2016. Je donnais des cours les mercredis et les vendredis aux Sénégalais établis en Mauritanie. Un vendredi comme il faisait nuit et que je ne voulais pas rentrer la nuit, je suis parti passer la nuit chez Omar Keita. Sur ce des gens sont venu frapper à la porte. Et, lorsque j’ai ouvert la porte, ils m’ont menotté après que j’ai décliné mon identité. Ils m’ont fait rentrer dans la chambre encore pour fouiller la chambre.

Le juge : Vous faites partie d’une cellule de terrorisme ?

L’accusé : Non. Je ne fais partie de aucune cellule de terrorisme. La première chose c’est de mémoriser le coran. J’ai fait le concours.

Le juge : En dehors de cela quel était votre activité principale ?

L’accusé : Je dispensais des cours d’anglais. .

Le juge cite l’accusé : « J’appartiens à la cellule de Mohamad Ndiaye. Je les vu pour la première fois dans une cérémonie au Sénégal. Et on s’est revu en Mauritanie. Le Daara est une organisation dans le but de convaincre les Sénégalais pour les pousser à faire le Djihad et de rejoindre les rangs de Boko-Haram. Et nous devons faire le djihad. Est-ce que Mohamed Ndiaye vous a demandé de rejoindre la cellule du Daara.

L’accusé : Non.

Le juge : Est-ce qu’il vous proposé un voyage ?

L’accusé : Non.

Le juge : Vous connaissez Makhtar Diokhané ?

L’accusé : Oui. C’est un autre Sénégalais nommé Salif Fadiga lors d’une cérémonie familiale.

Le juge : Est-ce que vous connaissez le nommé Moustapha Diop ?

L’accusé : Je l’ai vu pour la première fois à l’université du Ramadan.

Le juge : Est-ce que vous avez une fois reçu de l’argent de Mohamed Ndiaye et de Makhtar Diokhané ?

L’accusé : Non.



9h 35 : Reprise de l’audience : le procureur se victimise et met en garde le tribunal

" Avant le début du procès je vais faire une brève observation de l’incident qui s’est produit hier dans la Salle.

Depuis le début de ce procès cette audience personne ne m’a vu et entendu manquer de respect à un avocat, ni à un accusé. Toutefois, je souhaite que ce même respect me soit retourné. On peut ne peut aimer la manière dont le ministre public pose ses questions, mais tenir des propos indécents à mon égard je ne pourrais pas les tolérer. Et revenir sur ces propos ne va même pas avec mon éducation et de ma décence. Sur ce, j’en appelle à la réglementation à la sagesse du tribunal et que si cette situation allait se reproduire, votre tribunal sera responsable de tout ce qui va se passer dans cette chambre.

Le juge : Certains propos ne peuvent pas être tenus dans une salle d’audience. Cela ne se reproduira plus jamais. Certains propos ne doivent pas sortir de la bouche des acteurs de la justice.

La défense: Nous sommes pour la sérénité mais nous ne sommes pas à l’égard des avocats. Tous les jours un membre du conseil pour voir le bon déroulement de ce procès. S’il y a des manquements ce n’est pas de notre côté. C’est une audience sacrée parce que nous sommes en train de discuter de l’honneur et de la considération. J’appelle mes confrères à tenir leur responsabilité

Autres articles Révélations : "Makhtar Diokhané était le seul à pouvoir faire entendre raison au chef de Boko Haram"

URGENT - Un gendarme blessé et évacué dans des affrontements avec des élèves à Gandiaye

Mairie de Dakar : l’Armp débusque des cafards dans un marché de 7,8 milliards de F CFA

Le Crous de Thiès saccagé par les étudiants qui reprochent au directeur de politiser les recrutements

La dépouille de Habib Faye arrive à Dakar ce vendredi

Aida Ndiaye (Stagiaire)