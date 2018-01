Suivez en DIRECT le procès Khalifa Sall Il n'y aura pas de nouveau renvoi ce mardi 23 janvier, avait annoncé le juge Lamotte le 3 janvier dernier lorsqu'il accédait à la requête des avocats de Khalifa Sall de renvoyer le procès pour mieux s'imprégner du dossier. Ce qui laisse augurer d'un face à face prometteur entre le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, les avocats de l'Etat et ceux du maire de Dakar. Entre temps, un nouvel élément est venu se greffer dans l'affaire. La mairie de Dakar s'est constituée partie civile. Comment tout ça va se passer, quels seront les arguments de la défense pour contrer les assauts du "camp adverse", comment celui-ci compte enfoncer leur client...Tout se passe dans cet article mis à jour au fil du procès dit de l'affaire de la Caisse d'avance de la Mairie de Dakar, qui polarise toutes les attention de l'opinion nationale et même une partie de celle internationale...

10h 40 : Des journalistes sont exclus de la salle pour avoir utilisé leur téléphones portables. Pour certains d'entre eux, c'est leur outil de travail.



10h 36 : Me Khoureichi Thiam de la défense fait part au juge Lamotte de sa peur liée aux hommes en cagoule présents dans la salle d'audience (il parle des forces de sécurité) : "J’ai un souci, les hommes encagoulés dans la salle me mettent mal à l’aise et je pense qu’ils mettent mal à l’aise tout le monde. S’ils sont là pour la sécurité des personnes, ils peuvent aller dans le box. J’e n’ai jamais opéré dans un procès sous une telle surveillance"



10h 24 : Le juge Lamotte reprend le contrôle et recadre tout le monde : "L’examen de la constitution de partie civile sera fera tout à l’heure conformément à l’article 410 du code de procédure pénale", dit le juge Malick Lamotte, qui appelle les avocats à se calmer.

Il ajoute : "J’ai été très clair, à chaque chose son temps. Vous n’avez pas besoin de polémiquer sur des questions qui peuvent attendre"





... Un autre avocat de la défense s'invite dans la partie pour cogner sur l'Aje : "Nous voulons que l’agent judicaire sache sa place, qu’il reste à sa place. S’il parle comme ça, c’est parce qu’il en connait beaucoup dans cette affaire. Donc, nous voulons l’appeler comme témoin aujourd’hui et ici-même", dit-il



... Mais la réplique de l'avocat ne se fait pas attendre : " On ne nous apprend pas la procédure. Aujourd’hui ça ne passera pas. Nous sommes avocats et nous connaissons le droit", rétorque Me El Haj Diouf



... L'Agent judiciaire de l'Etat essaie de snober Me El Haj Diouf : "On ne discute pas de la constitution de partie civile, le moment venu, on en discutera. Laissons le procès se dérouler normalement", lui lance-t-il.



10 h 13 : Me El Haj Diouf fait son entrée dans la salle d'audience pour présenter au procureur de la République sa constitution comme avocat par la mairie de Dakar



10h 05 : Le juge Lamotte prend la parole et appelle les avocats à plus de logique : "Vous voulez un procès équitable ? D’accord. Mais comment peut-on parler d’équitable si les témoins politiques sont au nombre de 10, les témoins bénéficiaires des fonds au nombre de 10, le tout fait 20 témoins pour la défense, alors que les témoins en charge ne sont que 2. Il faut revoir les choses, Maîtres "



09h 55 : Les joutes verbales entre la défense et la partie civile font rage. "Nous avons visité l'ordonnance de renvoi", déclare Me Bamba Cissé avant d'ajouter : "cette ordonnance de renvoi est instrumentalement instruite. Nous n'avons pas peur du débat mais encore faudrait-il que le procès se déroule dans les règles de l'art". Un autre avocat de la défense renchérit : "nous voulons que notre client soit juger mais dans un procès équitable"





09h 50 : Me Clédor Ciré Ly avocat de la défense hausse le ton et cogne l'Aje. "l'Agent judiciaire de l'Etat ne peut pas s'opposer à l'audition des témoins. Il ne peut pas nous dicter les moyens que nous (avocats de défense) utilisons pour établir nos moyens de défense"



...La défense réplique en déclarant que les témoins appelés à la barre doivent être impérativement entendus

09h 45 : L'Agent judiciaire de l'Etat affirme qu'A titre principal, la déposition des témoins ici présents n'est pas utile, A tire subsidiaire, nous sommes prêts à les entendre



... La suite de la liste avec ceux qu'on pourrait appeler les témoins VIP : Moussa Sow, Moustapha Niasse (Président Assemblée nationale, absent), Aminata Aall (Présidente Cese absente), Ousmane Tanor Dieng ( Président du Hcct, absent) , Pape Diop ( Ancien maire de Dakar, absent), Mamadou lamine Loum (Ancien Premier ministre, absent) , Idrissa Seck ( Ancien Premier ministre, présent dans la salle est aussi témoin), Abdoul Mbaye (Ancien Premier ministre, absent), Habib Sy (Ancien chef de cabinet du président Wade, absent), Mamadou Diop (Ancien maire de Dakar, présent), Lamine Diack ( Ancien président IAAF, mis en examen en France), Amadou Ba (ministre des Finances, absent) Birima Mangara (ministre du budget, absent)



... On risque de passer la nuit si toute cette liste doit être vidée

... La défense donne une liste de plusieurs témoins : Insa Dieng, Mouhamadou Moustapha Fall,Aliou Mbodji, Oumar Ka, Ousmane Ba, Lamine Gaye, Amadou Oumar ly, Mady Touré, Mouhamadou Makhtar Niang, Abdoulaye Wade, Babacar Dia, Seydou Sow, Moussa Fall, Ousmane Diallo, Hamidou Ba, Moustapha Gassama, Cheikh Khalifa Ababacar Babou, Moussa dit Monsieur Diop, Youssoufa Fall, Badara Gadiaga, Ousmane Sané, Diogou Sakho, Raky Wone,Ibrahima Seèyedy, Ndèye Malick Samba, Ibrahima Diamé, Daour Niang, Modou Marame Kane, Mbaye Gare Fall, Sélémane Niang, Woride Diao, Mamadou Mbaye, Talla Souaré, Mame Sokhna Gaye, Madany Guèye, Cheikh Tidiane Souaré, Baneda Diop (Maire Patte d'oie), Wally Fall, Madame Fatoumata Gassama ( ) , Ndèye Bigué Simone Sarr, Fama Ndiaye, Marième Diagana, El Hadji Sarr, Ndèye Ana Diop, Libasse Seck Laye Sarr, Mankeur Sarr, Ndèye Rosalie Diop, El hadji Sarr, Sèyenabou Wade, Ousmane Camara, Ndèye yacine Diagne, Clémence Dallo, Mamadou Fall, Ndèye Fatou Tall, Mamadou Diouf, Babacar Diop, Anne Marie Jougua, Cheikh Guèye ( maire Dieuppeul/Derkelé), Ousmane Samb, Diénima Camara, Ngoné Mbengue, Babacar Diop n°2, Babacar Sadikh Seck, Cheikh Keita, Mass Mbaye, Djibril Coulibaly, Safy Massaly, Ndèye Fatou Sarr, Abdoulaye Mbodji Sall, Youssoufa Gaye, Aissatou Fall, Soham wadini ( adjoint au maire), Alioune Tall



09h 12 : Le juge Lamotte est en train d'appeler les témoins



09h 09 : Le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye va encore siéger. Il est arrivé dans la salle d'audience de même que le juge Malick Lamotte



09h 05 : Arrivée surprise de l'ancien maire socialiste de Dakar Mamadou Diop. Il serait là en tant que témoin. Des applaudissements ont accompagné son entrée dans la salle.



... Le calme règne désormais dans la salle... On entendrait une mouche voler

09h 03 : La sécurité vient d'être renforcée dans la salle d'audience. Les soutiens de Khalifa Sall qui chantaient sont menacés d'expulsion par les forces de l'ordre



... Khalifa Sall et ses co-inculpés sont tous habillés en blanc. Ils saluent le public. Khalifa Sall tient entre ses mains un exemplaire du Coran et affiche la forme avec un large sourire

... "dirigez, khalifa dirigez Sénégal", chantent ses militants

08h 55 : Khalifa Sall est entré dans la salle d'audience



08h 54 : Arrivée de Malick Gackou



08h 47 : Serigne Mansour Sy Djamil est arrivé dans la salle d'audience.



08h 40 : Les souteneurs de Khalifa Sall sont presque tous dans la salle. Les maires de Dieupeul Derkhlé (Cheikh Gueye) et de la Patte D'Oie...



08h 30 : Il y a déjà un monde fou devant le tribunal de Dakar. Mais la salle d'audience peine encore à se remplir. L'accès y est difficile, aussi bien pour la presse nationale. Les journalistes sont défendus d'utiliser leurs téléphones portable.

