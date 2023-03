Suivez en DIRECT le procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang

8h: 40 minutes: Les agents de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) encagoulés sont de nouveau présent dans la salle.



08: 39 minutes: Des députés sont retenus à l'entrée du tribunal. Aida Mbodj, qui est dans la salle d'audience, demande à ce qu'on les laisse entrer.



08: 27 minutes: Aida Mbdj est arrivée dans la salle d'audience. Pendant ce temps, il y a des affrontements sur la Corniche à hauteur de l'Université Cheikh Anta Diop



08: 07 minutes: Mame Mbaye Niang vient d'arriver au tribunal



07: 30 minutes: Me Khoureyssi Ba, l'un des avocats de Sonko inorme que le juge Pape Mohamed Diop s'est désisté. Il va être remplacé par Mamadou Yakham Keita. Pour rappel, Me Ousseynou all, également avocat de l'opposant sénégalais a été suspendu par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats sénégalais. Ousmane Sonko a dénoncé sur ses Réseaux sociaux, une tentative d'affaiblir sa défense.