Suivez en DIRECT le procès de Barthélémy Dias

Au moment où un membre de sa famille lui remettait son déjeuner, Barthélémy Dias a invité ses soutiens et partisans à venir déguster de la "viande de porc"... Ambiance bon enfant !!!e procureur, je regrette quand vous dites que vous vous êtes retrouvés dans les propos de Barthélemy Dias. "Juge waroul gnak fayda. Juge waroul nafaik (un juge ne doit pas être hypocrite)". M. Le procureur vous n'avez pas le droit de vous retrouver dans ces propos. Macky Sall a tenu des propos plus graves. Parce qu'il a fait appel à l'armée nationale pour que le Président Wade soit délogé du palais de la République. C'était lors de sa candidature pour la présidentielle de 2012.

Un seul gendarme aurait suffit pour interpeler Barthélemy Dias. Mais déplacer des éléments de la GIGN armés jusqu'au dent pour aller cueillir Barthélemy Dias, pour une simple convocation, c'est une honte pour moi.



Le pouvoir judiciaire n'est pas seulement les magistrats. La justice est lui-même au coeur des débats publics. Et ce n'est pas en ce moment là qu'il faut venir pour poser les débats. On demande aux juges de prendre leurs responsabilités pour être au côté du peuple. Les mêmes déclarations ont été lancées par l'actuel président Macky Sall, mais il n'a pas été condamné. Parce que ce n'est pas important. Le simple fait de lancer un appel n'est pas une infraction d'attroupement non armé. C’est seulement un appel. Il a été arrêté parce qu'ils savent que c'est l'enfant terrible.



Ce n'est pas une démarche loyale. On extirpe le président de la République on extirpe la presse. Moi, M. Le président je vous dis que c'est déloyale. C'est parce que vous n'avez pas voulu être attaqué par la presse qu'il est là tout seul. Je vous dis qu'on veut liquider quelqu'un parce qu'il dérange. Je vous dis M. Dias de continuer dans cette lancée. C'est très bien.



13h 09 : Me Alioune Cisse

On peut condamner quelqu'un qui fait des commentaires pour une décision de justice. Dans se cas on aurait condamné tous les sénégalais. Parce que tout le monde à eu à émettre des commentaires.



13h 05 : Me Amadou Aly Kane demande la relaxe pure et simple

M. Le président je vous demande de relâcher purement et simplement Monsieur Barthélémy Dias. L'intention n'est pas prouvée. Jugez les déclarations d'un leader politique ce n'est pas intéressant M. Le président.



12h 47 : Le réquisitoire du procureur : 2 ans de prison pour Barth'

Le prévenu comparais devant votre juridiction pour outrage à la magistrature et appel à un attroupement non armé . A loccasion des interviews qu'il a offertes à certains organes de presse. Le premier chef d'inculpation qui est l'appel a un attroupement non-armé. Devant votre barre M. Dias a souligné qu'il n'a pas appelé à l'insurrection mais il a voulu regrouper pour des attroupement non armé dans le but de renverser le régime. Il a appelé la population à descendre dans la rue pour manifester. C'est cette infraction définie par l'article 95 du Code de procédure pénale qui le sanctionne. Heureusement les Sénégalais n'ont pas répondu. Dans cette justice il y a des hommes nobles qui ont défendu l'honneur de la justice.

L'outrage, ce sont ces fonctionnaires qui au nom de leurs fonctions sont protégés par la loi. M. Dias a traité les magistrats dr prostitués. C'est à dire que les magistrats et les juges baissent leurs culottes pour accepter d'être subir n'importe quoi. Notre honneur est bafoué. Peu importe ce qui se passe dans la magistrature. En lisant le procès verbal préliminaire, il y a bel et bien outrage la magistrature. Nous sommes discrédités de tout bord. M. Le président, c'est à nous de redorer le blason. M. Le président je vais à mon homologue, Me Cisse qui disait que l'infraction pour outrage à la magistrature ne peut pas être jugé par la magistrature. Je lui dis bel et bien que ce tribunal est compétent. Je demande qu'il (Barthéméy Dias) soit retenu dans les liens de la détention avec un emprisonnement de 2 ans.



12h 23 : Me Ousseynou Fall interroge son client devant la barre

Me Fall : vous avez une riche carrière politique. Est ce que dans le passé il vous est arrivé d'être poursuivi pour outrage à la magistrature.

Barthélemy Dias: Non. C'est la première fois que je rentre à Rebeuss pour des raisons politiques. Mais malheureusement la démocratie du Sénégal n'a pas atteint la maturité.



Me Fall : En 2012, Est ce que Macky Sall n'avait pas lancé un appel pour bouter par la force le président Wade ai Palais.

Barthélemy Dias : Oui. Parce que j'étais à côté de lui.



12h 20 : Le juge recadre: Me El Hadji Diouf votre client a déjà répondu à ces questions.



12h 16 : Barthélemy Dias devant la barre pour répondre aux questions de son avocat Me El Hadji Diouf.

Me El Hadji Diouf : Nous devons donner des cours de Français à certains. Si faire reculer ou renverser un régime y a une différence. Parce que le Pv a dit que vous avez appelé à renverser un régime.

Barthélémy Dias : J'ai pas dit ça. Nous sommes plus compétents et dévoués à balayer ce régime en place. Je n'ai pas les moyens de faire face aux forces de l'ordre. Mais je vais mettre en place un mouvement " Khalifa Sall ne prison tout le monde est en prison".



Me El Hadji Diouf: Prenez vous le contre pied du juge Hamidou Deme et le juge Teliko. Ou vous êtes vous d'accord

Barthélemy Dias: le juge Deme a accepté de sacrifier sa carrière à cause d'une magistrature qui a démissionné. Je suis le porte-voix des sans voix. Je suis prêt à vendre ma liberté pour le peuple.





11h 58 : Barthélemy Dias répond : J'ai essayé de créer un électrochoc dans la tête de certains juges



11h 57 : Me El Hadji Diouf intervient : "cette justice injustice, cette justice lâche cette justice commandité inhumain. Est ce que vous n'êtes pas en train de crédibiliser la justice M. Dias ?" et fait rire le président du Tribunal



11h 55 : Barthélémy continue

J'ai pas insulté qui que ce soit. Mais le français dit si vous avez votre chien et que vous voulez vous débarrasser de lui vous l'accusez de la rage. J’aurais aimé que le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye soit là. Je parle de cette magistrature très haute. Vous voulez me condamner j'ai dit autrement tout ce que le magistrat Dème a dit.



11h 50 : punchlines entre le procureur et Barthélémy Dias



Le procureur attaque : je me suis senti offensé moi même par vos propos. En tout cas moi.



Barthélemy Dias réplique : Moustapha Cisse Lo avait déclaré que tous les magistrats sont des corrompus. Où était le procureur ? Nous avons longtemps lutté pour cette démocratie. Le « Coumba am nday coumba amoul ndaye dafa doy si Sénégal ».



11h 40 : Quand je sortirai d'ici, je vais mettre en place un mouvement khalifa en prison tout le monde en prison.



Barthélémy Dias poursuit : Je suis à l'origine de l'ambition politique de Khalifa Sall. Donc je ne pourrais pas être en liberté et le laisser là-bas tout seul. Quand je sortirais de la prison... Nous n'avons pas les moyens de faire face aux forces armées du Sénégal. Personne ne s'est réjoui de la décision du juge et si vous devez me condamner pour mes propos, vous devez aussi condamner tout le Sénégal. Parce que de près ou de loin, tous les Sénégalais ont fustigé le verdict



11h 28 : Barthélémy Dias s'exclame : "Je ne veux pas rentrer à la maison"

Barthélemy Dias: je remercie tout le monde. Je ne souhaite pas rentrer à la maison. Et j'ai pas envie de rentrer à la maison. Mon frère que j'ai rejoint en prison est détenu là-bas. Je peux vous donner les éléments qui prouvent que le procès de Khalifa Sall n'a pas été équitable. Si certains ont été choqués par mes propos, je m'en excuse. Je souhaite dire que sur la constitution, que je n'ai jamais insulté un magistrat. J'ai parlé d'une certaine magistrature, d'une très haute magistrature. Pour faire des règlements de compte politiques.

Il y a plus de 2000 détenus a Rebeuss qui sont renvoyés chaque jour à cause de moi. Je refuse de me taire. Le verdict rendu par le juge Malick Lamotte sur l'affaire Khalifa Sall est injuste. Je parlais au sens figuré. La Constitution me permet. Je n'ai pas cité des magistrats, mais des comportements. Khalifa Sall ne mérite pas ça. Le peuple Sénégal ne mérite pas ça. A ce titre je préfère me torde de ma liberté pour combattre cette injustice.







11h 20 : Reprise de l'audience et première victoire des avocats de la défense, car le tribunal a décidé de joindre leurs exceptions dans le fond du dossier​.



A noter que Aida Mbodj et Malick Gackou, Therno Bocoum et le maire de Dieupeul Derkhlé sont présents dans la salle pour soutenir Barthélémy Dias



10h 13 : Le président a décidé de suspendre l’audience pour 30 minutes afin de revoir les exceptions soulevées par la défense...

Les exceptions soulevées par la défense sont la nullité du procès verbal et l'incompétence du Tribunal



10h 12 : Le procureur souligne que cette affaire doit être revu dans le fond



10h 10 : Le président du Tribunal et ses assesseurs se concertent sous le prétoire.



10h 09 : Le procureur revient à la charge



Si les avocats de M. Dias disent qu'on ne lui a pas notifié les chefs d'inculpation qui lui sont reprochés, M. Le président je suis désolé, mais je dis que c'est pas vrai. Parce que le prévenu sait pertinemment ce qui lui est reproché. Les exceptions doivent être purement et simplement discutées.



10h 08 : La défense réplique et persiste



Nous avons le Pv. Est-ce que le procureur a répondu à la question. En ne répondant pas à cette question. La sanction de la réponse est que le procès verbal est nul. Au non des droits de la défense M. Le président nous vous demandons M. Le président D'annuler ce procès verbal.



10h 07 : Le procureur Lamine Cisse demande au juge de rejeter toutes les exceptions de la défense



on ne peut pas faire prospérer ces exceptions soulevées par la défense. Le procès verbal n'est entaché d'aucune nullité. On ne peut reprocher au procureur d'être mêlé à tout cela. Cette exception doit être rejetée purement et simplement. Les outrages qui sont jugés dans le tribunal de khalifa Sall ne sont pas les mêmes qu'ici. Les faits sont constants, Barthélemy Dias a commis un flagrant délit. Donc il doit être jugé là au niveau du Tribunal de flagrants délits de Dakar. Dans ce cas M. Le président je vous demande de rejeter les exceptions soulevées par la défense



09 h 50 : Me El Modou Ndiaye avocat de Barthélémy Dias demande au juge d'annuler le procès verbal préliminaire

A notre arrivée, nous avons voulu un entretien avec M. Dias. Mais ceci nous a été refusé. Donc le fait que l'officier ne nous a pas donné l’autorisation de s'entretenir avec notre client entache le procès verbal nullité. Nous savons que c'est lié à la vidéo qui circule. Les droits de Barthélemy Dias ont été violés, je vous demande d'annuler le procès verbal préliminaire.



09h 41 : Me Alioune Cissé, avocat de Barthélémy Dias déclare que le tribunal est incompétent pour juger cette affaire



09h 40 : Me Khoureichi Ba avocat de Barthélémy Dias mouille Serigne Diagne de Dakar actu: M. Le juge selon 376 du Code de procédure pénale Je souhaite soulever une nullité absolue de cette procédure. Mon client est poursuivi pour 3 infractions. On sent une ruse du procureur dans le sens de tromper le tribunal et de nuire aux droits de Barthélemy Dias.

Le fond de l'exception 174 du Cpp est mal libellé. Le groupe de mot non rendu public a été omis. Selon l'article 190 du Ccp et L'article 190 in fine. Les moyens de divisions sont définis par l'article 248 du code de procédure pénale. Nous savons très bien comment Barthélemy Dias a été arrêté. L'auteur principal est le patron de Dakar actu. Barthélemy Dias n'est que le complice. C'est une exception de nullité qu'il faut soulever



09h : 32 : Les avocats de Barthélémy Dias veulent soulever des exceptions



09h 30 : les premiers mots de Barthéléy Dias devant le juge : "Je suis venue à plusieurs reprises devant votre tribunal, pour des raisons politiques"



... Les avocats de Barthélemy Dias : Me khoureichi Ba. Me El Amabou Sall. Me Alioune Cisse. Me El hadji Mamadou Ndiaye. Me Ousseynou Fall et enfin Me El Hadji Diouf



09h 20 : L'affaire Barthélémy Dias est appelée à la barre



09h 18 : La salle est remplie de monde. Les forces de l'ordre sont obligées de faire sortir certains partisans de Barthélemy Dias.



09h 16 : Le Juge Yakham Keita et ses assesseurs vont statuer sur l'affaire Barthélemy Dias. Ils sont déjà sur place. Le maire de Mermoz-Sacré coeur est poursuivi pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection.



09h 12 : Barthélemy Dias n'est pas encore dans le boxe. Mais ses avocats notamment Me El Hadji Diouf est déjà sur place.



08h 50 : Les abords du tribunal grouillent de monde. Il y a un dispositif sécuritaire extraordinaire assuré en grande partie par les éléments du Gign (Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale). Même à l'intérieur du tribunal, ils trainent avec leur bergers allemands. L'ambiance est plutôt pesante