Suivez en direct l'affaire Barthélémy Dias devant la Cour suprême

L'ancien maire de Dakar, Barthélemy Dias, fait face à un moment judiciaire crucial ce lundi. La Cour suprême doit en effet statuer sur son recours visant à suspendre l’exécution de la décision n°3925/F/D/DK/AP du 11 décembre 2024, prise par le préfet de Dakar. Cette décision avait acté la démission d’un conseiller municipal de la ville. Restez connectés pour suivre le jugement en temps réel.





Aminata Diouf

