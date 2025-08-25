Suivez en direct l'affaire Barthélémy Dias devant la Cour suprême

9h : Démarrage de l'audience
L'audience a démarré vers 9 heures. Cinq (5) avocats, représentant l'Etat du Sénégal sont présents dans la salle. Une pool d'avocats dont Me El Hadji Diouf assure la défense.
L'audience a démarré vers 9 heures. Cinq (5) avocats, représentant l'Etat du Sénégal sont présents dans la salle. Une pool d'avocats dont Me El Hadji Diouf assure la défense.
Autres articles
-
Opération « commando » à Ziguinchor : le film de l'arrestation d'Hamidou Djiba, porte-parole du MFDC
-
Projet AVENIR MEDA : un levier de transformation économique et sociale au Sénégal
-
Sénégal : Le Gamou (Mawlid) sera célébré le jeudi 4 septembre 2025
-
Mbour : Un individu arrêté pour trafic de « Kush »
-
Dette publique : Guy Marius Sagna accuse le FMI d'être de mèche avec Macky Sall