Supercoupe d’Afrique : place au choc WAC-TP Mazembe

Qui succédera à Mamelodi Sundowns ? Vainqueur de la Supercoupe de la CAF la saison passée face au TP Mazembe (1-0), le club sud-africain connaîtra son successeur ce samedi (16h30 GMT) à l’issue du choc qui opposera le Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions africaine, aux Corbeaux de Lubumbashi, à nouveau sacrés en Coupe de la CAF, dans un Complexe sportif Mohammed V de Casablanca qui affichera complet pour l’occasion.

Si le soutien du public constitue un atout indéniable en faveur des Marocains, il faut rappeler que le WAC n’est pas au mieux depuis son sacre sur le toit de l’Afrique en novembre dernier. Joueur cadre et décisif tout au long du parcours en C1, l’attaquant Achraf Bencharki a rejoint Al Nasr en Arabie Saoudite, et sur le banc, l’emblématique Houcine Ammouta a laissé sa place à l’expérimenté Faouzi Benzarti qui commence tout juste à redresser la barre en championnat. «J’ai affronté le TP Mazembe à cinq reprises, et il n’est plus aussi fort qu’il ne l’était », assure tout de même le technicien tunisien qui s’appuiera sur la colonne vertébrale de l’équipe victorieuse du CHAN 2018 en début de mois (Saidi, El Karti, El Haddad,…).

Mazembe a une revanche à prendre

Eliminé en 8es de finale de la LDC 2016 par ce même adversaire (0-2, 1-1), le TPM se présentera forcément avec une envie de revanche à l’occasion de cette affiche qui verra pour la première fois l’assistance vidéo (VAR) utilisée dans une compétition de la CAF. « C’est une grande finale où il faut chercher à bien jouer afin de pouvoir arracher ce trophée. C’est important pour le club. Nous sommes conscients que ce ne sera pas aisé parce qu’en face, il y a un grand club. C’est donc un rendez-vous entre grands d’Afrique », a glissé l’entraîneur congolais, Pamphile Mihayo.

« Le TPM veut être classé grand du continent et montrer qu’il mérite cette place sur le podium continental. Ce samedi, les spectateurs et téléspectateurs assisteront à un match ouvert et tactique. Les deux précédents échecs face au WAC au Maroc nous motivent encore plus. Nous tenons à relever le défi et, pour y parvenir, les joueurs devront être naturellement motivés », promet le technicien. On a hâte d’y être.

Source : Afrikfoot