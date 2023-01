Supercoupe d’Espagne : finale Real / Barça, qui pour remporter son premier trophée de la saison ?

Joué depuis 2019 en Arabie Saoudite dans un format à 4 équipes, cette compétition a vu le Real Madrid battre mercredi en demi-finale le Valence (1-1 a.p., t.a.b 4-3). Une victoire qui permet aux Merengue de se qualifier en finale.



L’affiche de la finale de cette Supercoupe sera entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Comme son adversaire, les Catalan sont passés aux tirs au but, face au Bétis Séville (2-2 a.p., t.a.b 4-2).



Pour cette finale, le Real Madrid sera encore privé de deux de ses titulaires, Tchouaméni et Alaba. Le grand bonhomme de cette reprise côté merengue est Karim Benzema.



De retour sur les terrains après avoir quitté précocement le Qatar, « El Vuene » a tout simplement inscrit les 4 buts de son équipe depuis la reprise sur les matchs qu’il a joués.



En face, le Barça sera a priori au complet avec un Lewandowski buteur contre Bétis Séville. Suspendu en Liga, le Polonais peut jouer la finale de Supercoupe.



Programme : finale

Dimanche 15 janvier 2023

19h00 Real Madrid – FC Barcelone