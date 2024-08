Supercoupe d’Europe 2024 : Real Madrid - Atalanta, duel pour le titre ce mercredi

Le Real Madrid et l'Atalanta s'affrontent ce mercredi 14 août pour la Supercoupe 2024 au stade National de Varsovie, en Pologne, à 19h00 GMT. Le Real Madrid cherche à remporter son sixième titre dans la compétition, tandis que Carlo Ancelotti vise son cinquième succès en Supercoupe. Pour l'Atalanta, ce sera une première participation à cet événement prestigieux.



Kylian Mbappé, la recrue star du Real Madrid, aura une première occasion de briller avec le club de ses rêves dès mercredi à Varsovie en finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame, avec un premier trophée à la clé.



Le capitaine de l'équipe de France, en quête de titres et de gloire avec le géant espagnol, vainqueur début juin de sa quinzième Ligue des champions, est annoncé comme titulaire en attaque aux côtés de Vinicius par la presse espagnole.



Largement favori pour ce match avec son armada de stars et son nouveau joyau, le "Roi d'Europe" devra néanmoins se méfier de l'Atalanta de l'immuable Gianpiero Gasperini, qui a mis fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Bayer Leverkusen pour s'imposer en finale de la League Europa le 22 mai (3-0).



Privés de leur buteur Scamacca, les Nerazzuri devront créer l’exploit pour décrocher leur toute première Supercoupe d’Europe.



En cas de succès, le Real Madrid deviendrait la première équipe à remporter six fois la Supercoupe d'Europe, réaffirmant déjà son statut européen avec l'apport de sa nouvelle vedette.