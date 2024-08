Supercoupe d’Europe : Mbappé remporte son premier trophée avec le Real Madrid

Pour son premier match avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a inscrit un but lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame (2-0), ce mercredi 14 août à Varsovie. Le Real remporte sa sixième Supercoupe d’Europe et lance parfaitement sa saison.



Aligné aux côtés de Rodrygo et Vinicius Jr. sur le front de l'attaque madrilène, le Français, à l’image de son équipe, s’est fait discret lors d’une première période morose. Il a néanmoins pensé trouver la faille, mais un retour désespéré de Davide Zappacosta a gardé la Dea à flot (22'). Peu avant la pause, Rodrygo a fait trembler la barre transversale, et les supporters bergamasques, avec sur une frappe à l’entrée de la surface (44').



Mbappé buteur pour ses débuts



Au retour des vestiaires, le Real retrouve ses habitudes et asphyxie l’Atalanta Bergame, pourtant habituée au rôle de tortionaire. Le verrou lombard saute une première fois sur une inspiration de Vinicius Jr, qui trouve Federico Valverde seul devant le but et qui n’a plus qu’à finir le travail (58'). Le Real Madrid accélère une nouvelle fois et Jude Bellingham offre à Kylian Mbappé son premier but avec les Merengue (68').



À court de rythme, l’Atalanta Bergame est trop timide pour espérer plus face à un Real Madrid qui est monté en puissance au fil des minutes. Mario Pasalic a cependant cru donner l’avantage aux siens en début de seconde période, mais Thibaut Courtois a déployé son double mètre pour ramener la Dea sur terre (49').



Avec cette victoire, le Real Madrid remporte sa sixième Supercoupe d’Europe, un record. Un de plus pour la Maison blanche.





Avec Ouest France