Supercoupe d’Italie : l’AC Milan se qualifie en finale après sa victoire contre la Juventus

On aura donc un Derby de la Madonnina en finale de Supercoupe d’Italie cette saison. Confronté à la Juventus ce vendredi soir, l’AC Milan de Sérgio Conceição s’est imposé 2-1 après avoir pourtant été mené jusqu’à la 70e minute. En première période, Kenan Yildiz avait allumé la première mèche pour les Turinois. Sur une superbe ouverture de Mbangula, le Turc fusillait Mike Maignan (1-0, 21e).



Le salut venait finalement de Pulisic pour les Rossoneri en seconde période. L’Américain provoquait et transformait son penalty (1-1, 71e), avant que Gatti ne marque contre son camp en déviant un centre de Musah (1-2, 76e).



Une première réussie pour le nouvel entraîneur portugais de l’AC Milan, qui dirigeait ce soir son premier match et retrouvera donc l’Inter, vainqueur de l’Atalanta, en finale. Une confirmation sera d’abord attendue la semaine prochaine en championnat face à Cagliari.





Avec Footmercato