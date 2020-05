Supposé placement en quarantaine à Tamba: en colère, Fadiga répond et cogne sur les médias

Depuis hier des sites d’informations sénégalais, rivalisent de contrevérités sur ma personne! Pourtant il aurait fallu un simple coup de fil pour vérifier ! De quoi s'agit il? Je suis rentré au Sénégal par voie terrestre. Respectueux des règles sanitaires strictes édictées par les autorités, j'ai subi tous les tests possibles sur le cornavirus qui se sont AVÉRÉS ÊTRE NÉGATIFS (2 tests en 20 jours )

! J'ai décidé de rentrer chez moi au Sénégal et non en Belgique



J'ai préféré mon pays et me suis autoconfiné dans cette patrie que j'aime de tout mon coeur. C'est en toute responsabilité que je suis allé auprès des autorités locales de Tambacounda dont le gouverneur BALDE, suite à quoi je suis resté confiné 14 jours. C'est le contraire qui aurait été irresponsable de ma part !

avec tous les efforts consentis par le gouvernement et les différents corps médicaux...



En ces temps de crise sanitaire, j'ai une forte pensée pour tous les malades et leurs familles et prie Allah de veiller sur eux.

Les sites qui ont traité cette information sans la moindre vérification! Vous décrédibilisez le noble métier de journaliste. L’heure est à l’information du "Comment allons-nous nous relever de cette crise?" Des initiatives incroyables de nos citoyens du gouvernement et l ensemble du corps médical sénégalais 🇸🇳pour lutter contre la propagation du virus.





Ramadan Moubarak.

JUMMAH Moubarak

GOD IS GOOD

Kalidou Fadiga