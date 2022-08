Supposé retrait du contingent sénégalais du Mali : Abdoulaye Sow dénonce l'attitude "irresponsable et populiste" de Sonko

Le ministre Abdoulaye Sow en compagnie de Farba Ngom et d’autres responsables de l’Alliance pour la République (APR), ont animé ce samedi un point de presse, au siège de l’APR. La réponse d’Abdoulaye Sow ne s’est fait pas attendre suite à la sortie de l’opposant Ousmane Sonko, le 18 août dernier, qui avait indiqué que le Président Macky Sall a rapatrié son contingent militaire du Mali sous la conduite de la France.



D’après Abdoulaye Sow, « c’est une grossièreté choquante, une contrevérité manifeste ». Selon lui, Ousmane Sonko « fait dans la démesure en tenant des propos brusques et désobligeants, qui frisent l’irrespect teinté d’inexactitude et de fausseté à l’endroit de la République du Sénégal et du Président Macky Sall ».



À l’en croire, le Sénégal sous le Président Macky Sall a pris la « décision souveraine dans le cadre de la mission de soutien au Mali et à travers la Minusma de mobiliser le deuxième plus grand contingent avec 1300 hommes et femmes pour contribuer à la stabilité et sécurité de ce pays ami et frère, avec lequel nous partageons au-delà de l’espace géographique la même histoire et la même culture », a fait savoir Abdoulaye Sow, soulignant qu'Ousmane Sonko « assimile un simple relève périodique de contingent en un retrait de troupe ».



Au demeurant, dit-il, soutenir comme Ousmane Sonko que le Président Macky Sall est le « candidat de la France pour un poste de troisième mandat est le porte-voix de l’Élysée dans plusieurs dossiers pour le Sénégal et l’Afrique de manière générale est une insulte aux valeurs et à la grandeur de l’homme sénégalais, que l’histoire chargera de sanctionner à la mesure de la forfaiture », a asséné le maire de Kaffrine.



D’ailleurs, il dénonce avec la dernière énergie cette « attitude irresponsable et populiste d'Ousmane Sonko dont l’intention malveillante est de semer la zizanie entre nos deux pays ».



Abdoulaye Sow invite Ousmane Sonko à « soutenir fermement devant toute la nation le travail immense de pacification réalisée par les autorités et l’armée nationale en Casamance, en témoigne les derniers accords de paix à Bissau ».