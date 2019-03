Sur la défaite de Macky Sall à Touba, "il n'y pas une autre explication", estime Aly Ngouille Ndiaye

Sur la défaite du candidat Macky Sall dans la ville Sainte de Touba au scrutin du 24 février 2019, le ministre sénégalais de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a estimé qu'il y a pas une autre explication, dans un entretien accordé au quotidien EnQuête, dans sa livraison de ce lundi 04 mars 2019.



"Les habitants de Touba n'ont pas voté pour le président Macky Sall. Il n'y a pas une autre explication. Le président Macky Sall a fait beaucoup de réalisation à Touba, comme partout à l'intérieur du pays", a dit Aly Ngouille Ndiaye.



"Lorsque la campagne est ouverte, le président est venu vendre son programme et dégager les perspectives. D'autres candidats sont venus. A l'arrivée, les populations ont voté en majorité pour le candidat Idrissa Seck. Mais, il faut reconnaitre que le score de Macky Sall s'est beaucoup amélioré à Touba", estime M. Ndiaye.



Pour le ministre de l'Intérieur, "nous sommes en démocratie, aucun candidat n'est censé gagner forcement toues les villes, ou tous les bureaux de votes. "Nous avons un président qui a perdu le département de Mbacké, mais qui, dans la même région, a gagné le département de Bambey et de Diourbel. L'écart entre lui et Idrissa Seck a été atténué".