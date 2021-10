Sur la piste des 4.2 milliards de F Cfa volatilisés de la Sicap

La Société immobilière du Cap-Vert (Sicap) est mêlée à une scandaleuse affaire dans laquelle 4.2 milliards de F Cfa du contribuable sénégalais se sont volatilisés. Selon les révélations du quotidien « Libération », la Sicap a déclaré avoir conclu avec la société Mina hôtel une convention qui date du 17 mars 2015, par laquelle il lui cède le terrain objet du bail consenti par l’Etat du Sénégal d’une superficie de 70 hectares à distraire du Tf10823/R. La société immobilière s’était engagée à payer le prix convenu soit 4.2 milliards de Fcfa. Une somme qui sera « entièrement libérée en plus de supporter les frais notariaux », rapporte le journal.



Le Directeur général de Mina hôtel, Fara Ndiaye Tall devait se présenter devant la société civile professionnelle de notaires de Mes Papa Ismaïl Ka et Alioune Ka pour la signature de l’acte de vente. Finalement, le 10 septembre, ledit cabinet à travers une lettre a informé la Sicap que Fara Ndiaye Tall malgré les relances ne s’était jamais présentés pour la régularisation de la vente.



Une version contestée par le Dg de Mina hôtel. Ce dernier a indiqué avoir donné le pouvoir le 23 juillet 2014 à Mafal Fall de céder le droit de bail avant de faire une subdélégation à Mouhamadou Touré le 23 mars 2015. Par conséquent, il revenait à Mafal Fall "de conclure et de signer tous mes compromis et acte de cession, fixer les modalités et conditions de cession et du paiement du prix, comparaître devant tout notaire, toucher et recevoir les sommes qui seraient dues au titre de la cession".



Concernant la trace des 4.2 milliards de Fcfa qui ont été décaissés avant la signature de l'acte de vente ou une simple vérification, plusieurs « acomptes » versés par la Sicap témoignent une violation de toutes les règles comptables entourant les transactions foncières, a révélé « Libération ». Le 11 septembre 2015, par chèque Diamond Bank, la Sicap a donné 100 millions de Fcfa aux représentants supposés de Mina.



D'autres décaissements allaient suivre les 13 février 2017 (75 millions de Fcfa), 28 février 2017 (100 millions de Fcfa), 21 mars 2017 (5 millions de Fcfa), 2 juin 2017 (10 millions de Fcfa)... Dans tous ces cas, comme cela a été le 5 février 2018 encore, c'est sur la base d'une simple demande que la Direction générale de la Sicap a autorisé le paiement des avances alors que l'acte de vente n'était pas encore signé.