Sûreté Urbaine : Soya Diagne arrêté puis relâché avant de recevoir une convocation

Le journaliste et directeur général du média en ligne LeDakarois221 Soya Diagne a relaté, dans une publication Facebook, avoir été interpellé ce samedi par des policiers alors qu’il se trouvait au Terrou Bi, à Dakar. Selon son témoignage, cinq agents se sont présentés à lui avant de lui demander de les suivre.



« J’étais tranquillement assis avec des amis, quand cinq gros bras m’ont encerclé en me demandant si j’étais Soya Diagne. Affirmatif fut ma réponse. Ils m’ont montré leur carte de police et m’ont dit qu’ils avaient reçu l’ordre de m’amener », a-t-il écrit.



Soya Diagne indique avoir obtempéré sans incident. « Arrivés à la police centrale, ils m’ont conduit à la Sûreté urbaine. Après trente minutes d’attente, on m’a remis une convocation pour lundi à 10 heures, sans me dire l’objet de mon interpellation », poursuit-il.



Ce dernier précise qu’il n’avait auparavant reçu « aucune convocation, ni par téléphone ni physiquement », et dit ignorer les raisons de cette démarche.

