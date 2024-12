Sûreté urbaine : Madiambal Diagne rentre librement chez lui

Convoqué ce lundi à la Sûreté urbaine, Madiambal Diagne a été entendu dans le cadre de nouvelles plaintes déposées par Diop Taif et le député Abdoulaye Sylla. Au final, le journaliste et directeur du groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, a été libéré et est rentré chez lui.



Il convient de rappeler que Madiambal Diagne avait déjà été entendu le vendredi 13 décembre à la Sûreté urbaine dans le cadre de la plainte du Premier ministre Ousmane Sonko, avant de repartir libre.