Surpopulation carcérale : un taux d'occupation record de 257% en 2024 (Administration pénitentiaire)

L'Administration pénitentiaire sénégalaise a lancé, jeudi, un atelier de trois jours à Saly pour sensibiliser et trouver des solutions urgentes face à la surpopulation carcérale, un problème majeur qui frappe les prisons du pays.



Selon le quotidien Libération, le taux d'occupation des prisons sénégalaises a atteint 257% au 31 décembre 2024, un chiffre alarmant qui reflète l'urgence d’agir.



Organisé du 18 au 20 septembre 2025 en collaboration avec la Coopération allemande (Giz), cet atelier rassemble magistrats, procureurs, directeurs de prisons, associations et ONG.



L’objectif central est d’identifier les freins à la mise en place de peines alternatives et d’aménagements de peines, afin de non seulement désengorger les prisons, mais aussi de favoriser la réinsertion sociale des détenus et renforcer l'efficacité du système pénal sénégalais.



Cette concertation marque une étape significative vers une justice plus humaine et performante. Grâce aux échanges et retours d’expérience, les participants travailleront à l’élaboration de propositions concrètes pour une exécution des peines plus adaptée aux réalités sénégalaises.