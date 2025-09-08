Suspension de Guinée Matin et Guinée360 : ARTICLE 19 parle "d'atteinte à la pluralité des médias et à la liberté d’information"

Les réactions continuent après la suspension des sites d’information Guinée Matin et Guinée360 par la Haute Autorité de la communication (HAC). L’ONG ARTICLE 19 considère cette mesure comme une « atteinte préoccupante à la pluralité des médias » et un « obstacle à l’accès à une information diversifiée dans un contexte électoral ».



Dans une note publiée sur Facebook, ARTICLE 19 salue la levée de la suspension de Guinée360 et demande le rétablissement sans condition de Guinée Matin.



« À l’approche du référendum constitutionnel, la protection de l’indépendance des médias, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression est cruciale pour garantir la participation éclairée des citoyens et assurer la transparence du processus », insiste l’organisation.