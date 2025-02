Suspension de l’USAID au Sénégal : Plus de 2 000 emplois menacés

La décision du président américain Donald Trump de suspendre les activités de l’USAID (Agence américaine pour le développement international) commence à se faire ressentir au Sénégal. Plus de 2 000 agents risquent de perdre leur emploi, tandis que plusieurs secteurs clés comme la santé, l’éducation et l’agriculture sont directement impactés, informe L'Observateur.



Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump met en œuvre ses promesses de campagne, notamment en réexaminant l’ensemble du système d’aide publique américaine. Par une décision présidentielle, tous les programmes et projets d’aide étrangère ont été suspendus pour une durée de trois mois, à l’exception de l’aide alimentaire d’urgence ainsi que de l’assistance militaire pour Israël et l’Égypte.



Au Sénégal, où l’USAID opère depuis 1961, cette suspension a des conséquences lourdes. L’agence finance des projets essentiels dans les domaines de la santé, de l’éducation, des infrastructures et de la bonne gouvernance. Elle soutient également des initiatives en faveur des droits humains, y compris ceux des personnes LGBT.



Les répercussions de cette décision sont déjà visibles. Une note officielle du gouvernement américain " a ordonné aux agents américains de l’USAID de quitter le Sénégal dans un délai d’un mois. Seules les agentes enceintes bénéficient d’un mois supplémentaire. Passé ce délai, ils n’auront plus accès à leurs bureaux situés à l’ambassade des États-Unis à Dakar."



Quant aux agents sénégalais, ils pourront rester en poste jusqu’en septembre prochain, mais leurs contrats ne seront pas renouvelés, explique le journal. En plus des 2 000 emplois directement menacés, des centaines d’autres travailleurs indirects domestiques, chauffeurs, jardiniers, nounous risquent également d’être affectés.



Face à cette situation, les employés sénégalais comptent se regrouper en collectif pour défendre leurs droits et réclamer le respect des engagements contractuels. L’administration Trump justifie cette suspension par " la nécessité de réaligner le financement de l’USAID avec les intérêts fondamentaux des États-Unis." Pour superviser cette transition, le Secrétaire d’État Marco Rubio a été nommé administrateur par intérim de l’agence.



Cette décision pourrait fragiliser de nombreux programmes en cours et mettre à mal des avancées réalisées dans la lutte contre la pauvreté, l’accès aux soins et l’éducation au Sénégal. Pour l’instant, aucune réaction officielle des autorités sénégalaises n’a été enregistrée, mais l’impact socio-économique de cette suspension risque d’être significatif.