Suspension de la caravane de Gackou : Yewwi Askan Wi dénonce une "énième forfaiture" du régime

La Coalition Yewwi Askan Wi a réagi à la suspension de la caravane de la camarade Malick Gackou, par le préfet de Linguère. Elle dénonce dans un communiqué cette "énième forfaiture" du régime de Macky Sall.



« En sa qualité de candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2024, le Président Malick GACKOU en déplacement dans la région de Louga a vu son cortège brutalement arrêté à Kébémer par les FDS ce vendredi 15 septembre 2023, journée internationale de la démocratie», soutient Yewwi.



Ce qui, selon la Coalition, rappelle fatalement le traitement indigne réservé au "Nemmeku tour" du Président Ousmane Sonko, en son temps.



La Coalition Yewwi Askan dénonce "cette énième forfaiture et somme Macky Sall et son système d'arrêter immédiatement ses tentatives de représailles contre l'opposition et les leaders de Yewwi Askan Wi en particulier".



Elle prend encore une fois à témoin l'opinion nationale et internationale sur les incessantes violations des libertés fondamentales par Macky Sall, au mépris de la loi. Enfin, la Coalition Yewwi Askan Wi encourage le Président Malick GACKOU à mener jusqu'au bout ses activités. La coalition YAW rappelle qu'il sera au devant de tous les combats qui referont du Sénégal ce havre de paix et de démocratie qu'il avait jadis été.