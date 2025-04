Suspension de la vente d’oignon entre les zones de production et les marchés de gros à partir de lundi 14 avril à minuit (responsable)

Le chargé de communication de l’interprofession oignon (IPOS), Aly Ndiaye a annoncé ce dimanche que l’Agence de régulation des marchés (ARM) va suspendre à compter du lundi 14 avril à minuit, la vente d’oignons entre les zones de production et les marchés de gros, lieux d’échange entre grossistes et détaillants.



M. Ndiaye a tenu ces propos lors d’un point de presse, suite à une lettre circulaire de l’ARM, datée le 11 avril 2025.

Selon Aly Ndiaye, rapporte l’Aps, cette décision a été prise, suite à une analyse approfondie de la situation de surplus d’oignons sur le marché national. Il a relevé que ce déséquilibre a engendré une baisse considérable des prix, mettant en difficulté les commerçants. « À partir de cette date, aucune plateforme ne délivrera de lettre de vente jusqu’au 22 avril, date où une nouvelle rencontre sera organisée pour évaluer l’impact de cette mesure », a-t-il informé. Ajoutant que « les zones les plus éloignées et les plus chaudes, comme Richard-Toll, Podor et d’autres localités similaires, auront la priorité pour écouler leur production ».



A l’en croire, à partir du 28 avril, si la production de ces zones diminue et ne couvre plus la demande nationale, les producteurs de la zone des Niayes seront autorisés à vendre jusqu’à la fête de la Tabaski.



Par ailleurs, a indiqué M. Ndiaye, « les agro-business, devront maintenir l’arrêt de leurs ventes. Ce choix vise à protéger les petits producteurs, dont les rendements tournent autour de 30 tonnes par hectare, et qui ne peuvent rivaliser avec les gros producteurs qui ont une capacité de 90 tonnes à l’hectare », a-t-il précisé.



« Toutes les décisions liées à la commercialisation ont été prises en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et validées avec l’ARM », a affirmé le chargé de communication de l’IPOS.