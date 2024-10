Suspension des activités minières de la Falémé : Bassirou Diomaye Faye appelle les autorités locales à plus de fermeté

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné ce vendredi aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité de Kédougou de faire respecter strictement la suspension des activités minières dans un rayon de 500 mètres autour de la rivière Falémé, une décision effective jusqu'en juin 2027.



« Il fallait venir et constater de visu le niveau d’application du décret et davantage instruire les autorités déconcentrées et les forces de défense et de sécurité de veiller à ce que cette mesure soit correctement appliquée sur la durée qui est prévue à savoir d’ici à juin 2027 », a déclaré le chef de l'État.



S'exprimant lors d'une visite au village de Sansamba, dans le département de Saraya, le Président Faye a insisté sur l'importance de veiller à l'application stricte du décret interdisant l'exploitation minière et l’orpaillage clandestin dans la région, rapporte l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Cette mesure vise à protéger la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, et à lutter contre la pollution liée à l'extraction illégale de l'or.



Accompagné de la gouverneure de Kédougou, Mariama Traoré, et d'autres autorités locales, le chef de l'État a réitéré la nécessité d'une vigilance continue des forces de l'ordre pour garantir le respect de cette interdiction sur le long terme. « Il faut la fermeté pour faire appliquer le décret dans la durée et sous la houlette de Madame la gouverneure les délimitations sont effectuées », a insisté Bassirou Diomaye Faye.



À en croire l'APS, un cadre de concertation pour la dépollution de la Falémé a été instauré début août 2024 à Kidira, en réponse à la dégradation environnementale causée par les activités minières. Cette interdiction, adoptée en Conseil des ministres en juillet 2024, est également soutenue par le ministre de l’Environnement, Daouda Ngom, qui avait annoncé un moratoire de trois ans sur les permis d'exploitation dans les zones tampons proches de la rivière.