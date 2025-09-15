Suspension des importations de bananes : l'Arm veille à la régulation et à la stabilité des prix

Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés (Arm), Babacar Sembène accompagné du comité de suivi et d'évaluation du protocole, ont procédé à la visite de plusieurs sites de stockage et de commercialisation de bananes. Cette mission de terrain avait pour objectif de constater de près l'évolution de la mise en œuvre du protocole, qui vise à garantir aux consommateurs un produit de qualité à un prix abordable, tout en soutenant les acteurs de la filière.



Selon Libération dans sa parution de ce lundi, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi du protocole sur la banane suite à la suspension des importations. Lors de cette rencontre, le directeur général de l'Arm a échangé avec les commerçants, les distributeurs ainsi que les consommateurs présents pour recueillir leurs impressions et leurs attentes. Il a également salué l'initiative mise en place en collaboration avec les partenaires de la filière. Babacar Sembène a aussi mis l’accent sur l’importance de maintenir une qualité irréprochable des bananes disponibles sur le marché, ainsi que sur la nécessité de préserver des prix justes et stables, au bénéfice de tous.



L'Arm a réaffirmé son engagement à veiller au bon fonctionnement des marchés, à renforcer la confiance entre les différents acteurs et à protéger le pouvoir d'achat des ménages, souligne le journal.