Suspension des prières dans les mosquées: Imam Kanté approuve et demande aux muezzins de modifier une partie de l'appel à la prière

" Je trouve que les décisions des associations d'imams et oulémas de surseoir aux prières quotidiennes dans les mosquées (ou ailleurs en groupe important), et à celles du vendredi sont fondées et lucides. Elles contribuent à l'effet national de prévention de la transmission du COVID-19", soutient Ahmadou Matar Kanté, l'imam de Point E, dans une note intitulée, Décisions bien fondées et lucides : principe de précaution connu dans le droit islamique.



Le religieux d'expliquer que cette même décision a été prise par d'autres pays musulmans sur la base de motifs fondés dans la Charia et explicités par des institutions compétentes et respectées dans le monde musulman.



" Juste qu'il faut maintenir l'appel à la prière pour ces prières quotidiennes et à la place de l'expression "hayya alas salât"(venez à la prière), le muezzin dira "sallou fii bouyoutikoum" (priez dans vos maisons) comme cela est indiqué dans le hadith authentique rapporté de ibn abbas (RA)", propose t-il.



Toutefois, l'Imam Kanté estime que "c'est aussi l'occasion d'en profiter pour désinfecter les lieux avec l'aide du Service d'hygiène. "