Syrie: attaque chimique sur Douma en 2018, confirme l'OIAC

Une attaque à la chlorine, un agent chimique toxique, a bel et bien été menée le 7 avril 2018 dans la ville syrienne de Douma. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a rendu son rapport final hier, vendredi 1er mars. Il confirme les conclusions provisoires avancées il y a plus de six mois. Le rapport ne désigne pas de responsable mais les ministres des Affaires étrangères britanniques et français ont ouvertement demandé hier au régime syrien de mettre fin à son programme d'armes chimiques.