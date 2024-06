Syrie: le groupe EI a tué plus de 4000 personnes depuis sa défaite territoriale en 2019 (OSDH)

Les jihadistes du groupe État islamique (EI) ont tué près de 4100 personnes en Syrie depuis qu'ils ont perdu leur dernier bastion dans le pays en 2019, a indiqué, samedi 29 juin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Le groupe EI a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014, proclamant son «califat» et imposant un règne de terreur avant d'être défait en 2019 par une coalition internationale dirigée par les États-Unis et les forces kurdes. Depuis la défaite territoriale du groupe, des jihadistes se sont repliés sur le vaste désert syrien et continuent de mener des attaques meurtrières, visant principalement l'armée et les forces dominées par les Kurdes, relate l'AFP.