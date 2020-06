Systèmes Financiers Décentralisés: une hausse de 29 milliards FCFA des crédits notée au premier trimestre 2020

Cet encours s’est établi à 429,10 milliards de FCFA durant la période sous revue contre 400,30 milliards de FCFA au premier trimestre 2019, soit une progression de 7,2%. Cependant, par rapport à son niveau du quatrième trimestre 2019 où il se situait à 440,10 milliards de FCFA, l’encours des crédits des SFD a enregistré une légère baisse de 2,5%. S’agissant de la qualité du portefeuille des SFD, les données de la DRS/SFD révèlent une détérioration au terme de la période sous revue.



Le taux de créances en souffrance a ainsi augmenté de 0,52 point de base sur la période pour se situer à 6,3%. Il reste au-dessus de la norme maximale de 3% (portefeuille à risque à 90 jours) édictée par le dispositif prudentiel. sur un an, le taux de créances en souffrance a augmenté de 1,5 point de base. Concernant l’encours des dépôts de la clientèle enregistrés au niveau des SFD, il est passé de 345,80 milliards de FCFA au terme du premier trimestre 2019 à 363,10 milliards de FCFA un an plus tard, une augmentation de 5% en valeur relative.



En glissement trimestriel, l’encours de ces dépôts a légèrement baissé de 0,3%, en passant de 363,90 milliards de FCFA au quatrième trimestre 2019 à 363,1 milliards de FCFA au premier trimestre 2020. Quant au sociétariat des SFD, il s’est établi à 3.474.360 au premier trimestre 2020 contre 3.294.524 au premier trimestre 2019, soit une augmentation de 179.836 membres. Par rapport au quatrième trimestre de l’année 2019 où il se situait à 3.434.345, le sociétariat des SFD du Sénégal est en hausse de 40.015 membres. Indexé à la population, le taux de pénétration des SFD s’est établi à 21,4% soit 1,1 point de plus par rapport à fin mars 2019.



Le Témoin