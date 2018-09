TER-Rufisque: les populations dénoncent l’érection d’un « mur de Berlin »

Le département de Rufisque est aujourd’hui divisé en deux par les travaux du Train express régional (TER) depuis l’érection d’un « mur de Berlin » par la société Eiffage, selon le leader du mouvement Leral askan wi, Omar Faye qui s’exprimait sur Zik Fm.



« Rufisque est agressé et est en train d’être humilié par Eiffage. Cette société a construit un mur, ce qu’on appelle mur de Berlin qui empêchent les populations de circuler. Il n y a pas de plan de circulation », a dit le leader Leral askan wi.



Omar Faye affirme que « Eiffage est aujourd’hui l’ange de la mort de Rufisque et c’est grave », poursuit-il. « Toutes les autorités sont là et personne ne dit absolument rien. On ne peut pas continuer à vivre comme ça », prévient Omar Faye.