TER : la Seter et Senter annoncent la reprise normale du trafic

Ceci est une bonne nouvelle pour les nombreux usagers du train express régional (TER). Après quelques semaines de perturbations notoires sur la ligne Dakar-Diamniadio, les choses ont repris leur cours normal. C'est un moins l'annonce faite par les deux sociétés en charge de la gestion du TER.

"La Seter et la Senter ont le plaisir d'informer tous les clients voyageurs du TER que les circulations ont normalement repris sur l'ensemble de la ligne Dakar-Diamniadio", lit-on sur le communiqué conjoint.



De plus, informent les deux sociétés gestionnaires, "le service régulier est désormais rétabli, avec un TER toutes les 10 minutes du lundi au samedi et toutes les 20 minutes les dimanches et jours de fériés. Le temps de trajet est de 45 minutes entre Dakar et Diamniadio".



Cette reprise normal du trafic est une sorte de baume au coeur pour les nombreux usagers du TER.