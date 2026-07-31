TER : reprise du trafic commercial entre Dakar et Diamniadio, essais en cours vers l'AIBD

Le Train Express Régional (TER) a repris son service commercial ce vendredi 31 juillet 2026 sur la ligne Dakar - Diamniadio, après la réussite des essais de montée en vitesse réalisés dans le cadre du projet d'extension vers l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).



Dans un communiqué conjoint, la SENTER (gestionnaire du patrimoine et autorité de sécurité) et la SETER (exploitant-mainteneur) informent les usagers que es usagers que les essais de montée en vitesse réalisés dans le cadre du projet d'extension du TER vers l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) se sont déroulés avec succès.



“À la suite du bon déroulement de ces essais, les circulations commerciales ont repris ce vendredi 31 juillet sur l'ensemble de la ligne Dakar - Diamniadio, avec un train toutes les 10 minutes”, lit-on dans le communiqué.



D’après la source, les essais techniques se poursuivront toutefois sur la nouvelle section Diamniadio - AIBD afin de finaliser les dernières étapes de préparation avant la mise en service commerciale de cette extension.



À ce titre, des trains d'essai continueront de circuler sur cette section, y compris à grande vitesse et sans arrêt.



Par ailleurs, la SENTER et la SETER appellent à la vigilance des populations : il est strictement interdit de pénétrer dans les emprises ferroviaires et de traverser les voies ferrées, afin de garantir la sécurité des personnes et des circulations.