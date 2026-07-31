Résultats du baccalauréat 2026 : les filles en tête des statistiques avec près de 60 % des admis au niveau national

Les filles ont largement dominé la session normale du baccalauréat 2026 au Sénégal, représentant près de 60 % de l'ensemble des nouveaux bacheliers. Cette poussée féminine portée par des performances globales en hausse est complétée par la percée historique de l'académie de Kédougou, qui se hisse sur la deuxième marche du podium national derrière Dakar.



Sur les 96 652 candidats ayant décroché leur diplôme cette année — établissant un taux de réussite national de 55,02 % sur 175 676 candidats effectifs —, les filles représentent 59,13 % des admis (contre 40,87 % pour les garçons). Cette statistique confirme leur prépondérance croissante lors des examens nationaux et atteste d'une dynamique durable au sein du système éducatif.



La cuvée 2026 brille également par son niveau de qualification, comptabilisant 313 mentions « Très Bien », 2 239 mentions « Bien » et 10 136 mentions « Assez Bien » réparties dans les différentes académies.



Sur le plan géomarquage des résultats, si la capitale maintient son statut de leader avec un taux de réussite de 67,10 %, la surprise vient de Kédougou. L'académie du Sud-Est confirme son ascension fulgurante en décrochant la 2ᵉ place nationale avec 64,21 % de réussite, devançant Matam (58,23 %). Une concrétisation des efforts pédagogiques régionaux qui consolide le statut de Kédougou comme nouveau pôle d'excellence scolaire.