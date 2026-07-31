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Dakar : l'Association pour la Perfection et la Miséricorde va inhumer 31 corps non identifiés ce dimanche à Yoff



Dakar : l'Association pour la Perfection et la Miséricorde va inhumer 31 corps non identifiés ce dimanche à Yoff
L'Association pour la Perfection et la Miséricorde procédera ce dimanche 2 août 2026 à l'inhumation de 31 corps de personnes inconnues au cimetière Bakhya de Yoff. Provenant de plusieurs hôpitaux de Dakar, ces dépouilles n'ont pas été réclamées faute d'identification ou de proches.
 
À travers cette opération, l'organisation religieuse et humanitaire entend offrir à ces personnes décédées une sépulture digne, conformément aux enseignements de l'islam. Pour mener à bien cette action, les responsables lancent un appel à la solidarité financière et invitent les fidèles musulmans à se mobiliser massivement pour assister aux obsèques.
 
Depuis le démarrage de ses activités le 1er avril 2012, la structure a déjà pris en charge l'inhumation de 1 588 corps de personnes inconnues dans la région de Dakar, poursuivant ainsi sa mission au service de la dignité humaine.
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Vendredi 31 Juillet 2026 - 19:00


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