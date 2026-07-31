Sécurité des JOJ 2026 : entretien téléphonique entre les ministres de l'Intérieur sénégalais et français

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est entretenu par téléphone, le mercredi 29 juillet 2026, avec son homologue français, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur de la République française, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.



Au début de cet échange d’une quinzaine de minutes, le ministre sénégalais a exprimé sa compassion et sa solidarité à la France, confrontée depuis un mois à d’importants feux de forêt évolutifs au sud.



Les discussions ont ensuite porté principalement sur le soutien que la France apporte au Sénégal dans le cadre de la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt commun.



Selon le communiqué, cet entretien fait suite aux échanges entamés par les deux ministres lors de la visite effectuée par M. Cissé à Paris au mois de juin 2026, quelques jours seulement après sa prise de fonction.



Le ministère souligne que cette nouvelle concertation témoigne de la qualité et la vitalité de la coopération sécuritaire entre le Sénégal et la France.