Statistique : la CEDEAO adopte de nouvelles directives à Dakar pour harmoniser les données régionales

La Commission de la CEDEAO a clôturé, ce vendredi 31 juillet 2026 à Dakar, la réunion des directeurs généraux des instituts nationaux de statistique (INS) de ses États membres. Organisés sur cinq jours, ces travaux ont permis de valider de nouvelles lignes directrices visant à produire des données fiables, comparables et actualisées au service de l'intégration régionale.



Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique statistique globale de la CEDEAO. Les règles adoptées visent à harmoniser les systèmes nationaux pour évaluer plus efficacement la convergence macroéconomique et le suivi des politiques publiques communautaires.



Lors de la cérémonie de clôture, le professeur N’Zué Félix Fofana, représentant le commissaire aux Affaires économiques Dr Kaliou Sylla, a rappelé la portée stratégique de cette rencontre : « Les données constituent aujourd’hui un levier de souveraineté, de transformation économique et d’intégration régionale. »



L'accès à des statistiques officielles de qualité est présenté comme un préalable indispensable pour guider les décisions publiques et concrétiser les objectifs de la « Vision 2050 » de l'organisation sous-régionale.