Foot : Emerse Faé n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé, ce vendredi 31 juillet 2026, la fin de sa collaboration avec Emerse Faé, dont le contrat à la tête de la sélection nationale est arrivé à échéance.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football ivoirien précise que le contrat du sélectionneur des Éléphants, arrivé à son terme le 31 juillet 2026, ne sera pas renouvelé.



“Le Comité Exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football exprime sa profonde reconnaissance à Monsieur Emerse Faé pour son engagement, son professionnalisme et les services rendus à la tête de la Sélection Nationale A durant toute la période de sa collaboration avec la Fédération”, souligne la FIF.



L’instance salue sa “contribution au développement de l'équipe nationale ainsi que les résultats obtenus sous sa direction, qui demeureront une part importante de l'histoire récente du football ivoirien”.



La Fédération Ivoirienne de Football communiquera, en temps opportun, les décisions relatives à la nomination du nouveau sélectionneur de l'Équipe Nationale A ainsi qu'à la composition de son encadrement technique.



Nommé en pleine CAN 2023 avant d’être confirmé à son poste après le sacre continental des Éléphants, Emerse Faé aura marqué l’histoire du football ivoirien en conduisant la sélection vers son troisième titre de champion d’Afrique. Sous sa direction, la Côte d’Ivoire s’est également qualifiée pour la Coupe du monde 2026, mettant fin à douze années d’absence dans la compétition.