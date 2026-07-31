Incident de Bullock : Le Sénégal et la Gambie s'accordent sur le bornage de leur frontière commune

Le Sénégal et la Gambie sont parvenus, le 29 juillet 2026, à un accord définitif pour délimiter de manière claire et consensuelle leur frontière commune. Cette avancée diplomatique fait suite aux tensions nées le 16 juillet dernier après la destruction de la clôture du camp militaire gambien de Bullock, attribuée aux forces armées sénégalaises.



Pour désamorcer la crise, le président gambien Adama Barrow avait dépêché, le 23 juillet, son ministre des Affaires étrangères, Serigne Modou Njie, auprès du président Bassirou Diomaye Faye. Les deux parties ont alors privilégié le dialogue et les mécanismes bilatéraux existants pour régler ce différend territorial.



Sous l'impulsion des deux chefs d'État, le Secrétariat permanent sénégalo-gambien a officialisé ce compromis fondé sur la concertation et la fraternité. L'accord fixe le cadre juridique nécessaire pour éviter de nouvelles frictions le long de la ligne frontalière.



Sur le terrain, la concrétisation de cet accord débutera le 15 août prochain avec le lancement d'opérations conjointes de réaffirmation et de densification des bornes. Ces travaux d'abornement couvriront la frontière Sud, sur le tronçon reliant Touba Tranquil – Dar Salam à Saré Yor Guèye – Jahanka.