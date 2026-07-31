Santé publique : le CNDN appelle les Sénégalais à changer leurs habitudes alimentaires face à la hausse des maladies chroniques

La Primature, par l’intermédiaire du Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN), invite la population sénégalaise à adopter une alimentation plus saine. Cette alerte fait suite à la progression marquée du diabète, du surpoids, de l’obésité et de l’hypertension artérielle dans le pays.



Pour préserver sa santé, le CNDN recommande de réduire l’apport en sucre, en sel et en matières grasses. L'organisme préconise de privilégier des repas équilibrés au quotidien.



Les autorités rappellent également l'importance de pratiquer une activité physique régulière. Cette campagne souligne qu’une nutrition adéquate constitue le premier levier de prévention contre ces maladies.