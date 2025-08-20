TICAD 9 : le Président Diomaye Faye insiste sur le financement des opérations de paix en Afrique

même

Après avoir débuté sa journée par une série d’audiences, le @PR_Diomaye a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture de la #TICAD9. Il est intervenu à la plénière consacrée à la paix et à la sécurité, appelant à un multilatéralisme réformé et à une Afrique mieux représentée. pic.twitter.com/TYCY47tPXC

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a participé à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama ce mercredi 20 août 2025, annonce la Présidence du Sénégal sur son compte X (ex-Twitter).Lors de la première session plénière, axée sur la paix et la sécurité, le chef de l'État a souligné la nécessité d'un financement prévisible et durable pour les opérations de maintien de la paix en Afrique.Il a également plaidé pour une réforme du multilatéralisme afin d'établir une gouvernance internationale plus juste et représentative, en insistant sur le lien entre paix, sécurité et développement.Le Président Faye a par ailleurs mis en avant l'importance d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation, qu'il a qualifiées de piliers d'une croissance inclusive et durable.Il a conclu son intervention en présentant la vision stratégique du Sénégal pour son développement, l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, et a invité les partenaires internationaux à participer au Forum Invest in Sénégal, prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.Lasource informe que le président Diomaye a également accordé une série d’audiences, ce jour.