TICAD 9 : le Président Diomaye Faye insiste sur le financement des opérations de paix en Afrique

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a participé à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) à Yokohama ce mercredi 20 août 2025, annonce la Présidence du Sénégal sur son compte X (ex-Twitter).
Lors de la première session plénière, axée sur la paix et la sécurité, le chef de l'État a souligné la nécessité d'un financement prévisible et durable pour les opérations de maintien de la paix en Afrique.
Il a également plaidé pour une réforme du multilatéralisme afin d'établir une gouvernance internationale plus juste et représentative, en insistant sur le lien entre paix, sécurité et développement.
Le Président Faye a par ailleurs mis en avant l'importance d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation, qu'il a qualifiées de piliers d'une croissance inclusive et durable.
Il a conclu son intervention en présentant la vision stratégique du Sénégal pour son développement, l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, et a invité les partenaires internationaux à participer au Forum Invest in Sénégal, prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.
La même source informe que le président Diomaye a également accordé une série d’audiences, ce jour.
Lors de la première session plénière, axée sur la paix et la sécurité, le chef de l'État a souligné la nécessité d'un financement prévisible et durable pour les opérations de maintien de la paix en Afrique.
Il a également plaidé pour une réforme du multilatéralisme afin d'établir une gouvernance internationale plus juste et représentative, en insistant sur le lien entre paix, sécurité et développement.
Le Président Faye a par ailleurs mis en avant l'importance d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation, qu'il a qualifiées de piliers d'une croissance inclusive et durable.
Il a conclu son intervention en présentant la vision stratégique du Sénégal pour son développement, l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, et a invité les partenaires internationaux à participer au Forum Invest in Sénégal, prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.
La même source informe que le président Diomaye a également accordé une série d’audiences, ce jour.
Après avoir débuté sa journée par une série d’audiences, le @PR_Diomaye a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture de la #TICAD9. Il est intervenu à la plénière consacrée à la paix et à la sécurité, appelant à un multilatéralisme réformé et à une Afrique mieux représentée. pic.twitter.com/TYCY47tPXC
— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) August 20, 2025
Autres articles
-
Affaire Arcelor Mittal : Aly Ngouille Ndiaye et Birima Mangara devant le doyen des juges ce mercredi
-
PASTEF exige des projets de règlements intérieurs pour ses mouvements nationaux avant le 28 septembre
-
Affaire ASER–AEE Power : TAS dénonce un scandale financier de 37 milliards de FCFA
-
🛑Suivez en direct la conférence de presse du député Thierno Alassane Sall
-
Japon : les Présidents Diomaye et El Ghazouani s'accordent à renforcer la coopération