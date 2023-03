TOLAC 2023: le Sénégal récolte une médaille d’or en individuel

Cheikh Sadibou Sarr, Ngor Niakh et Birame Mbissine Sène sortis tôt, deux (2) « Lions », en l’occurrence Gandia Fama (86 kg) et Ordinateur (120 kg) étaient en lice, dimanche, dans les finales de leurs catégories de poids, du tournoi de lutte africaine de la communauté (TOLAC) de Niamey.



A l’arrivée, seul Modou Faye dit Ordinateur a donné une médaille d’or au Sénégal puisque Gandia Fama est passé à côté de sa finale, rapporte le quotidien spécialiste de la lutte Sunu Lamb.



Passé de 100 à 120 kg, Ordinateur a assuré et rassuré à Niamey. Le Fatickois a réussi l’exploit de sortir le grandissime favori du tournoi, le Nigérien Abdou Kadri dit Issaka Issaka.



Celui qui détient le «Sabre d’or» du Niger était resté 5 ans sans tomber chez lui. Après le Nigérien, Ordinateur a battu Guinéen Zilo (1/4 de finale) et le Gambien Malick Sanneh (1/2 finale).



En finale, l’enfant de Ngane Niakhar a pris sa revanche sur le Nigérian, qui l’avait battu lors de la demi-finale par équipes lors de la victoire du Sénégal par 3-2.