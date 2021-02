TONIFIANT, RELAXANT OU MEME THAILANDAIS, devrait-on accepter l'anarchie? (Opinion)

Tout d'abord, je condamne fermement l'envahissement du domicile de Ousmane SONKO depuis Lundi par les forces de l'ordre, que rien ne peut justifier, fut-il pour disperser les masses. Il n'est point en danger et son orgueil, je le pense, ne lui permet point de s'éclipser. Si aux premières heures ses partisans ont envahi les environs de sa demeure, ce regroupement n'est point dangereux pour lui. Ce sont des partisans qui ne lui souhaitent, nous le savons tous, aucun mal. L'on parlera de situation COVID, mais les conséquences que nous condamons vivement en valent-elles les mesures?



Pour autant, rien ne cautionne ces violences que nous déplorons. Les Pastefiens ne peuvent prendre en otage ce pays. Les saccages leurs sont imputables avec leur leader. Que force reste à la loi et que le droit soit dit.



MASSEURS PROFESSIONNELS ?



Où est le professionnalisme:

- quand on refuse une subvention légale de l'assemblée Nationale à hauteur de 80% sur 200 000, préférant la clandestinité ;

- quand on choisit un domicile privé à la place des cliniques, hôpitaux ou masseurs professionnels à domicile;

- quand "la structure", bien qu'agréée, te fait masser par une fille reconnue de "moeurs légères", inexperte et qui n'a même pas fini sa classe de 3eme, aucune formation connue dans le domaine ;

- quand la tenante des lieux éprouve le besoin de spécifier les types de massage: "relaxant" (qui finit loin) et "tonifiant".



Une grosse bourde a été commise par le sieur SONKO et il faudra qu'il en tire toutes les conséquences. D'autant que de compromettants audios de "masseuses" commencent à fuser, sur son addiction aux revers de ces pratiques "curatives".



Dans l'attente de la levée de l'immunité.

En tout état de cause, le Sénégal ne sera jamais gouverné par des mœurs aussi légères.



Mamadou Ibrahima Sow

Enseignant, Consultant/Formateur