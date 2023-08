TPQO 2023 : Les Lions du Sénégal survolent la Guinée et se qualifient en finale (100-60)

L’Equipe Nationale du Sénégal est bien, très bien à l’Eko Convention Center de Lagos où elle se régale. Auteurs d’une très grosse prestation, les basketteurs sénégalais ont collectivement dominé dimanche au Nigeria l’équipe de la Guinée pour filer en finale du tournoi de pré-qualification aux prochains Jeux Olympiques, et consolider très clairement leur statut de prétendants à la victoire finale en terre nigériane avant d’en découdre dimanche contre le Cameroun, bourreau du Mali lors de la première demi-finale.



Paradoxalement à ce qu’ils montrent depuis l’entame du tournoi, les joueurs de Mamadou Gueye ‘Pabi’ ont juste pris un quart-temps pour se régler. Et pourtant l’adversaire avait de quoi poser des problèmes. Certes, la Guinée est une équipe en pleine ascension, loin d’un Sénégal qui veut confirmer son statut partout où il passe, mais avec sa garde Alpha Diallo, Ousmane Drame, Alpha Kaba, elle disposait des armes pour embêter les meilleures équipes africaines, comme elle l’a prouvé face à la Tunisie pour en arriver à ce stade.



Une démonstration de force collective



D’ailleurs menés de 9 points à deux minutes de la fin du premier acte, les Guinéens ont même réussi à revenir à la marque pour envoyer les Sénégalais à égalité à la fin du premier quart-temps (20-20). Mais en jouant comme ça, l’Equipe du Sénégal n’a rien à craindre, tant elle met de l’intensité dans ses phases défensives, comme en témoignent les douze petits points encaissés dans le deuxième quart-temps. Véritable modèle de destruction du jeu guinéen aussi : une réussite effrayante sur les tirs, surtout les lancers-francs.



Le second quart-temps est venu donner l’avantage aux Lions qui ont totalement décroché la Guinée. Brancou Badio, meilleur marqueur du match avec 20 points, et ses partenaires ont alors dressé les barbelés et marqué 25 points inscrits dans la deuxième période, passant la barre des treize points d’avance à la pause (45-32). Cet avantage leur a permis de jouer beaucoup plus libérés lors de la deuxième mi-temps, à l’image d’un Jean-Jacques Boissy de plus en plus juste (10 points) et d’un Ousmane Ndiaye qui n’a pas cessé de régaler (16 points, 10 rebonds). Au moment où Mo Faye en claquait 13 points dans le panier.



Pour dire que sur ce match, les Lions se sont reposés sur le collectif. C’est clairement l’ensemble de l’équipe qui a apporté sa pierre à l’édifice, même Alga Ndiaye, qui n’avait pas encore fouler le parquet de Lagos, a pu grapiller du temps de jeu, même s’il a été le seul à ne pas marquer de panier. Avec cette superbe victoire, le Sénégal ira défier le Cameroun ce dimanche avec l’envie de confirmer face à des Camerounais qui n’ont laissé que des miettes au Mali en demi-finale (87-70). Le match livré contre la Guinée est un avant-goût de ce Brancou Badio et sa team doivent démontrer dimanche pour se rapprocher des Jeux Olympiques.