Tabaski 2020: le Directeur national de l'Elevage annonce 810 mille têtes de moutons dont 260 mille pour Dakar

« Ces trois dernières années, il y avait un record de présence de moutons sur le marché. Et durant ces trois dernières années, c’est à J-7 voire deux, trois ou quatre jours avant la fête que les gens venaient acheter. Vu la configuration de l’approvisionnement du marché de Dakar, on ne pourra parler de pénurie ou de tension qu’à la veille de la Tabaski. A Dakar, les gens achètent les moutons dans les 10 derniers jours. L’explication que les populations donnent est qu’ils n’ont pas d’espace pour garder les moutons. Il y a également le problème de l’insécurité etc. Mais il y aura rush si les consommateurs n’achètent pas tôt leurs moutons et attendent le dernier moment. Les opérateurs sont des gens expérimentés et ne vont pas amener tout leur troupeau » a fait savoir le directeur national de l’Elevage, M. Dame sow joint au téléphone par le journal Le Témoin.



A l’en croire, 810.000 moutons sont attendus sur le marché cette année dont les 260.000 pour la région de Dakar à elle seule. « On estime les besoins du marché à 810.000 moutons dont 260.000 pour Dakar. Ce besoin-là, il faut savoir l’analyser. Parce qu’au niveau du Sénégal, la plupart des gens achètent des moutons pour les garder. De plus en plus, on constate qu’à Dakar et dans les autres régions, les gens élèvent des moutons et ils n’ont pas de problèmes. Ça, vous le voyez au niveau de beaucoup de maisons. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’analyse de la demande doit intégrer le fait que les gens ont maintenant changé de comportement. Pour cette année, des moutons sont arrivés précocement à Keur Massar. Par exemple, dans les troupeaux « Thiogal », les gens ont déjà commencé à acheter leur mouton pour la fête de Tabaski » informe le directeur national de l’Elevage.



Les assurances du gouvernement aux consommateurs et aux opérateurs ! Dame Sow informe que le chef de l’Etat a demandé à l’ensemble des ministres concernés d’assouplir certaines mesures pour la facilitation du convoyage des moutons à l’intérieur du pays. « Il y a une batterie de mesures qui a été prise pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions. En tout cas, ce que je peux ajouter, c’est de rassurer aussi bien les consommateurs que les opérateurs. Rassurer les consommateurs en leur disant, comme les années antérieures, que le gouvernement, sur instruction du chef de l’Etat, va prendre toutes les mesures de facilitation, les mesures organisationnelles pour que la Tabaski se passe dans de très bonnes conditions au niveau de tous les ménages. Rassurer les opérateurs parce que ce sont eux qui prennent les risques, qui investissent leur argent pour amener les moutons» a conclu le directeur national de l’Elevage, Dame sow.



Le Témoin