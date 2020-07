Tabaski 2020 : les avertissements de Macky Sall au ministre de l'Elevage

Le chef de l'Etat, Macky Sall ne veut pas entendre parler de manque de moutons cette année. En réunion de Conseil des ministres du mercredi, il a rappelé à l'entame de ces propos au gouvernement, en l'occurrence aux ministres de l'Elevage Samba Diobéne Ka et son collègue du Commerce Aminata Assome Diatta " la haute priorité qu’il accorde à la facilitation de l’approvisionnement suffisant du pays en moutons et en denrées de première nécessité, à des prix abordables, à l’occasion de la célébration prochaine de la fête de la Tabaski."



Macky Sall a, à ce titre, invité le Ministre de l’Elevage, en relation avec les ministres concernés, les éleveurs et les opérateurs, à veiller au convoyage adéquat des petits ruminants, ainsi qu’à la couverture sécuritaire et sanitaire des zones d’attente et de vente de moutons.