Tabaski 2022-Campagne électorale : les mises en garde de Macky Sall aux acteurs politiques

Après avoir effectué sa prière à la Grande Mosquée de Dakar en ce jour de la Tabaski, le chef de l'Etat Macky Sall a demandé, suite à la concorde qui a toujours caractérisé le Sénégal, à ce que « nous puissions continuer à vivre dans l’harmonie, dans la diversité et dans l’unité ».



Abordant la question de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 Juillet 2022, ouverte ce jour-même, le chef de l’Etat a appelé tous les acteurs politiques pour leur rappeler que « la période de la campagne électorale n’est pas une période de non droit, que la violence doit être bannit ».



Il a tenu à les informer que : « l’Etat restera vigilent pour que cette période de 21 jours soient une période électorale et non une campagne de violence ». Et de poursuivre : « le 31 juillet, que tous les citoyens qui le désirent puisent se rendre dans les urnes et exprimer leur vote comme ils l’ont toujours fait ».



Macky Sall a aussi invité les acteurs politiques « à éviter les caravanes qui se croisent, les bagarres, le recrutement des personnes qui sèment la terreur et la désolation. Les instructions ont été déjà donné au ministère de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, au ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, pour que la sécurité soit assurée partout sur le territoire national et que le vote se passe dans le calme et dans la sérénité » .