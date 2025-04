Tabaski 2025 : le besoin de Kolda en moutons estimé à 20 000 têtes, selon le Directeur régional de l'élevage

À quelques mois de la fête de la Tabaski, la région de Kolda se prépare activement pour assurer un approvisionnement suffisant en moutons. Ce jeudi 10 avril, lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion du Comité régional de développement (CRD) préparatoire, le directeur régional de l’élevage, l’inspecteur Mamadou Lamine Diallo, a estimé les besoins de la région à 20 000 têtes de moutons.



Cette annonce marque le début des préparatifs officiels pour cette fête religieuse majeure, qui mobilise chaque année des milliers de fidèles et commerçants dans la région. M. Diallo a saisi l’occasion pour formuler plusieurs recommandations importantes destinées à améliorer les conditions de vente durant cette période.



Parmi les mesures proposées figurent en priorité le remblayage des deux principaux foirails de Bouna Kane et de Sikilo Ouest, souvent confrontés à des inondations pendant l’hivernage. Il a également insisté sur la mise en place de postes médicaux avancés, destinés à la prise en charge rapide des éventuelles blessures sur les lieux, ainsi que l’installation de toilettes mobiles pour améliorer les conditions sanitaires dans les espaces de rassemblement.



Revenant sur le bilan de l’édition 2024, l’inspecteur Diallo n’a pas caché sa satisfaction : « L’année dernière, nous avions un objectif de 20 000 têtes, et nous avons pu en recevoir 24 000. Ce fut un succès que nous comptons renouveler cette année. »



Avec l’expérience acquise et les recommandations en cours, les autorités espèrent non seulement atteindre l’objectif de cette année, mais aussi garantir un meilleur encadrement sanitaire et logistique autour de cette importante fête.