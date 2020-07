Tabaski : Serigne Mountakha Mbacké appelle au pardon et à la droiture

A l’occasion de la célébration de la fête de Tabaski, le khalife général des mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé au pardon et à la droiture



« Je pardonne à tout le monde et je demande à ce que tout le monde se pardonne mutuellement. La droiture ouvre toutes les portes. Ayons plus de considération envers notre religion et renforçons notre attachement à Serigne Touba », a-t-il conseillé.



« C'est grâce à Serigne Touba que nous sommes parvenus à surmonter certaines épreuves. Que Dieu nous assiste davantage et nous aide à avoir un bon hivernage », a conclu le marabout.