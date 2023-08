Tableau précaire ! La chronique de KACCOR sur la vie au Sénégal

Dites, c’est pour quand l’émergence que l’on nous chantait ? Ce slogan creux qui ne signifie absolument rien, selon la formule d’un brillant économiste, et qui était devenu l’hymne de ralliement d’affairistes. D’ailleurs, il a complètement disparu des discours et vocabulaires racoleurs de ceux qui vont continuer à nous diriger pendant six mois encore.



A six mois de la fin de mission de celui qui nous promettait cette émergence et qui s’écriait, il y a quelques mois, que nous sommes passés d’un état d’indigence à l’émergence — une émergence qu’il est le seul à voir ! —, le visage que présente ce pays est loin d’une terre de bonheur. En plus de la vie rude, la paix y est précaire.



Dans ce charmant pays où l’on vit, le peuple a faim et la vie est devenue chère. Les prix des denrées de première nécessité, que l’on nous promet- tait à portée de main, ne cessent de prendre l’ascenseur. Chaque jour, c’est une nouvelle hausse sur des produits. Les corps de contrôle, recrutés pour superviser les marchés et boutiques, sont devenus invisibles. Dans les chaumières, on ne cuisine plus.



Les rares familles qui se payent ce luxe sont obligées de sauter un repas. On se nourrit de « pain ndambé », de «pain thon», de «pain-maïness», de «thiakry» et de couscous achetés ou pris à crédit auprès des bonnes femmes installées un peu partout dans tous les quartiers de la capitale et de sa banlieue. On ne vit pas, Monsieur, on survit ! La liste des nécessiteux s’allonge. Nos femmes si gracieuses en ont perdu leurs belles prestances. Elles sont si torturées par la vie chère que leurs déhanchements n’expriment plus cet art de marcher avec élégance qui les caractérisait. Ça, c’est pour le côté coquin. Ce dont on ne parle pas souvent et qui nous mène trois mètres sous terre, c’est le coût de la santé.



On a plus de malchance de mourir dans nos hôpitaux que d’en sortir sur ses deux pieds. Les prix des médicaments montent à une allure si vertigineuse l’on s’auto-suicide avec les médicaments de la rue. Si on ne fait pas le bonheur des charlatans qui ont fini de prendre le contrôle de tous nos médias audiovisuels et aussi des ré- seaux sociaux. La loi sur les loyers ? Les locataires subissent celle des bailleurs. Ne venez surtout pas ajouter à leurs préoccupations des contentieux avec des marchands du sommeil. Les seuls à n’avoir pas perdu le sommeil, sont les membres du machin de la Commission nationale de Régulation des loyers à usage d'habitation.



Les bienheureux, qui ne servent pratiquement à rien du tout, se tournent les pouces à l’instar de ceux qui sont censés mettre fin à la corruption. Payés à ne rien faire, ils sont les gens les plus heureux du monde. Joli tableau idyllique d’un pays aux traques sélectives, aux citoyens qui meurent en prison ou lors des manifestations sans qu’une enquête ne soit faite pour dé- terminer les causes et les auteurs de ces homicides. On viendra après cela nous dire que la paix règne ou qu’elle est revenue. Mais alors pourquoi tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ces chars dans nos rues ? Et pourquoi, bon Dieu, toutes ces arrestations.



Par KACCOR, Le Témoin.