Taïwan accuse la Chine de simuler une attaque sur l'île

Les autorités taïwanaises ont annoncé avoir détecté de « multiples » avions et navires chinois dans le détroit de Taïwan, entre l'île et la Chine continentale. « Certains d'entre eux ont franchi la ligne médiane » qui coupe en deux le détroit et « sont considérés comme menant une simulation d'attaque contre l'île principale de Taïwan », a indiqué ce samedi le ministère taïwanais de la Défense. Tracée unilatéralement par les États-Unis durant la Guerre froide, cette ligne n'a jamais été reconnue par Pékin.



C'est la première fois que des exercices chinois ont lieu si près de Taïwan (certains à moins de 20 kilomètres) et que l'île, revendiquée par Pékin, est littéralement cernée de zones de manoeuvres. Des opérations y compris sur le flanc est de l'île principale, note l'AFP, et c'est inédit : c'est une zone cruciale car c'est de là que pourraient venir de potentiels ravitaillements pour les forces taïwanaises ainsi que des renforts américains.